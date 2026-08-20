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Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić gost je "Dnevnika 2" Radio-televizije Srbije, gde govori o svim najvažnijim temama za građane.

- Očekujem reakcije narednih dana i verujem da će Rute odgovoriti. Imamo korektan odnos, uzajamnog poštovanja, ali mislim da je to važno, imali smo veoma dobar razgovor u Parizu povodom Dana Bastilje. Celo veče smo gotovo razgovarali, o regionalnim pitanjima, i verujem da i u svoje ime i u ime NATO-a osigura bezbednost. Zato sam zahtevao veća prava za Srbe, i na to nema odgovora, sve su to trikovi i pokušaji izvlačenja iz realnosti jer da je poštovano ono što je dogovoreno u Briselu, danas ovo ne bi imali. Most na Ibru je bio deo dijaloga, a sada hoće da ga izuzmu - rekao je na početku.

Kako je dodao, imaju problem sa Srbijom.

- Ne zaboravite da je nama Most na Ibru uvek bio deo dijaloga; sada žele da ga izmeste iz dijaloga zato što neke zemlje članice, takozvane zapadne alijanse, hvata panika i nervoza zbog toga što je čitavo punoletstvo prošlo od samoproglašenja Kosovske nezavisnosti. A oni i dalje imaju problem sa većinom zemalja u svetu koje tu nezavisnost ne priznaju, a pre svega imaju problem sa Srbijom, koja ne želi da tu nezavisnost prizna. Uputio sam racionalno pismo, u želji da NATO, u skladu sa rezolucijom, dakle preko Kvora, u skladu sa rezolucijom 1244 Ujedinjenih nacija, koja je osnova i temelj za dolazak KFOR-a i boravak NATO trupa na Kosovu i Metohiji, preduzme odgovarajuće mere u cilju zaštite srpskog stanovništva. To su neverovatne stvari, da neko misli da će jedna suverena zemlja da se odrekne dela svoje teritorije. Ali mislim da je bilo veoma važno da dobar odnos iskoristim na taj način, čak i ništa da ne postignem, da ga barem upozorim na odnos prema Srbima - rekao je i dodao:

- A da vas podsetim, samo za Nenada Raškovića, da su govorili i svi njihovi mediji objavili da je to bio sukob i naplaćivan kockarski dug, da kada su priterani uza zid, kada su videli da više ne mogu da lažu, onda su morali da priznaju da su to uradili, pa kao vode disciplinski postupak. Dakle, to su neverovatne stvari da neko misli da će jednu suverenu zemlju kao što je Srbija da natera da se na takav način odrekne dela svoje teritorije u skladu sa Ustavom Republike Srbije. Mi ćemo se ponašati u skladu sa Ustavom naše zemlje, Poveljom Ujedinjenih nacija, Rezolucijom 1244.

Foto: Printskrin RTS 1

O požaru na Deliblatskoj peščari

- Ja sam sad razgovarao sa Lukom Čaušićem, pre nego što sam ušao u vaš studio. U ovom trenutku mi imamo tamo angažovanih 445 ljudi. 445 ljudi, od toga 189 njih pripadaju vatrogasno-spasilačkim jedinicama. Ljudi pitaju: zašto ne možemo da ugasimo taj požar, i u čemu je problem? Problem je u tome što je to peščara, problem je u tome što je vetar duvao 15 metara u sekundi, i kad napravimo prosek i 120, čak i 150 metara, i šišarka, grana, i bilo šta - rekao je i dodao:

- Mi smo razmišljali da ljudi ne misle da je to stvar, ne znam, samo političke odluke ili ne znam čega. Nama je bio potreban neki veliki avion koji može da nosi ogromne tankove vode. Evropljani imaju sve ono što imamo i mi. Dakle, imaju vrhunsku opremu, to su fantastični helikopteri, Super Pume, i tako dalje, ali to imamo u ovom trenutku i mi. Nama je bilo potrebno nešto veće. Zahvalan sam Ruskoj Federaciji što su nam poslali Iljušina. I danas popodne, ljudi u Trujinom naselju zaista mogu da budu zahvalni pilotu Iljušina koji je taj jedan tank od 21 tone. On ima dva tanka, 21 plus 21 tona, 42 tone nosi. Mi smo do sada preko 200 tona danas izbacili samo iz Iljušina na to područje. Da razumete samo o kakvim razmerama katastrofe i teškog posla je reč. Dakle, ali ta 21 tona vode je direktno pogodila u srce vatre, i ona je spasila nekih 50 objekata, 50 vikend kuća u Trujinom naselju. Dakle, tu su, u Grebencu je stiglo do prve šupe, čak i vatra, kako se to kaže tim vatrogasnim rečnikom.

Foto: MUP Srbije

Kako je istakao, bitno je da su kuće sačuvane.

O pomoći građanima i smanjenju cena lekova

- Primena paketa mera, koji će biti čak 968 miliona evra sveukupno. Dakle, prvo, pre svega, veoma sam srećan zbog ovih lekova. Danas je 5.200 recepata podignuto, tri puta više nego prvog dana. Dakle, ovo je treći dan, 5.200 recepata je podignuto i negde oko 2.500 lekova kupljeno. Dakle, hoću da se ovih koje smo sada—koagulanata, dakle protiv zgrušavanja krvi, i ovih za srčane slabosti—dakle, ljudi to sad već osećaju kao ogromno olakšanje, i beskrajno sam srećan zbog toga. To će da produži život našim ljudima, to će da im garantuje bolji životni standard, jer će manje novca da troše. Ali mnogo važnije od svega je to prvo što sam rekao: produžiće im život, garantovaće im bolje zdravlje.

- Dolaze nam i neki inovativni lekovi, i neki lekovi za retke bolesti, koje ćemo da usvajamo pre kraja godine, i baš sam srećan zbog toga. Ono što je važno, to je da mere dolaze od 14. do 22. Dakle, mi ćemo prvo ići na normalnu isplatu penzija, pre toga ćemo vam saopštiti, uz povećanje minimalca koje je, kao što vidite, veoma značajno, biće vam 71.000 dinara otprilike će biti minimalac. Mi smo sanjali nekad da imamo platu toliku, i to ne prosečnu, nego daleko iznad proseka. Dakle, e sad će to biti minimalac u Srbiji, ali ćemo onda ići na ove mere o kojima smo govorili: 20.000, 27.500, 35.000, pa plus 6.000, plus eventualno još 6.000 ako imate dvoje naslednika, i tako dalje.

Hoću samo da vam kažem da je to i ogroman novac, ali i ogroman uspeh države Srbije: stopa rasta najveća u Evropi u ovom trenutku. Očekujemo da stopa rasta sledeće godine bude ubedljivo najveća u Evropi, dodao je.

O fabrici robota

- Ono što mi je takođe važno: čekaju nas velike vesti 29. oktobra, mogu sada i da vam potvrdim, otvaramo fabriku robota. Sećate se kako smo u Kini se radovali tome. Otvaramo fabriku robota u Šapcu. Biće veličanstveno. Videćete fabriku, rekao bih, možda i lepšu nego ono što smo mogli da vidimo u Kini. Ali imam drugu vest zbog koje sam srećan što mogu da vam se obratim večeras, i građanima Srbije. Dakle, tada smo bili na sastanku u Đasingu, podsetiću vas, i sa nekoliko 13 ili 14 kompanija razgovarali. Dakle, jedna od tih kompanija sada dolazi u Srbiju, uložiće u jednu investiciju u Inđiji 100,5 miliona evra i novih 250 zaposlenih. Reč je o high-tech kompaniji, to je Reliance, baterije, jedna od najboljih kompanija u svetu koja se bavi baterijama za dronove, za besposadna vozila, za robote, za kućne aparate i za sve drugo - otkrio je ekskluzivno predsednik i dodao:

- Okvirni ugovor krajem avgusta meseca, i već krajem oktobra kreće se u izgradnju fabrike. Dakle, za samo 2 meseca krećemo u izgradnju fabrike u Inđiji.

Foto: Printskrin RTS 1

O izborima

- Dakle, parlamentarni izbori u Srbiji održaće se, kako stvari stoje, ili 18. ili 25. oktobra, i to ćemo znati za koji dan. Dobro, kad smo rekli sad tu predizbornu kampanju. Pošto vidim da ne umeju da računaju neki, nije to teško izračunati— Računali su da će krajem oktobra ili će početkom novembra, nagađalo se, ali sad smo to rešili. Da ste me pažljivo slušali, lako je bilo da se zaključi - otkrio je i dodao:

- Na jednoj listi biće Srpska napredna stranka sa svojom listom, na drugoj sve ostale političke opcije. Ja neću da oduzimam pravo svima da se kandiduju i da to urade. I neću da koristim, neću da zloupotrebljavam priliku kao predsednik republike da govorim o stranačkim stvarima.

O mobilnim ambulantama

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Obraćanje predsednika

Posle najave da će biti otvoren most na Ibru između Severne i Južne Kosovske Mitrovice, predsednik države Aleksandar Vučić je uputio pismo generalnom sekretaru NATO-a Majku Ruteu u kom, između ostalog, traži da se most ne otvara.

Predsednik Vučić govoriće o sadržaju pisma prvom čoveku Alijanse, ekonomskim merama i isplatama građanima, napretku u legalizaciji objekata u okviru kampanje "Svoj na svome", kao i drugim aktuelnim temama.