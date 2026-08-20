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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da se nada da će na pismo koje je uputio generalnom sekretaru Marku Ruteu odgovor dobiti u narednim danima.

- Verujem da će mi i na ovaj ili onaj način odgovoriti generalni sekretar Mark Rute. Mi imamo veoma korektan odnos, odnos poštovanja uzajamnog; ne moramo uvek da smo saglasni, ali mislim da je to nešto što je veoma važno. Imali smo veoma dobar razgovor poslednji put u Parizu, povodom Dana Bastilje, i kada je predsednik Makron to organizovao, sedeli smo jedan pored drugog, pa smo gotovo celo veče mogli da razgovaramo o svim važnim pitanjima, regionalnim uglavnom. I ja verujem da Mark Rute želi, i u ime NATO-a i u svoje ime, da osigura bezbednost i sigurnost za sve ljude na Balkanu. I u skladu sa tim sam tražio i zahtevao veća prava za Srbe, i tražio da se poštuje ono što je potpisano u Briselu 2013. godine, u aprilu, i da na to nema odgovora - rekao je Vučić.

Prema njegovim rečima, sve su to trikovi, sve su to pokušaji izvlačenja iz realnosti, jer da je postojala zajednica srpskih opština i da je poštovano ono što je dogovoreno u Briselu, mi danas, kako kaže, ovakve probleme ne bismo imali.

- I na to neko mora da pruži odgovor. Ne zaboravite da je nama most u Ibru uvek bio deo dijaloga; sada žele da ga izmeste iz dijaloga zato što neke zemlje članice, takozvane zapadne alijanse, hvata panika i nervoza zbog toga što je čitavo punoletstvo prošlo od samoproglašenja kosovske nezavisnosti. A oni i dalje imaju problem sa većinom zemalja u svetu koje tu nezavisnost ne priznaju, a pre svega imaju problem sa Srbijom, koja ne želi da tu nezavisnost prizna - pojasnio je predsednik.

On je naveo da je uputio racionalno, razumno, dobronamerno pismo, u želji da NATO, u skladu sa rezolucijom, 1244 Ujedinjenih nacija, koja je osnova i temelj za dolazak Kfora i boravak NATO trupa na Kosovu i Metohiji, preduzme odgovarajuće mere u cilju zaštite srpskog stanovništva.

- I pomenuo sam tu, naveo sam primere, i govorio sam o 800 etnički motivisanih napada u poslednjih 5 godina, dakle 257 Srba koji su uhapšeni. Ne mogu da nađu stvarni razlog ni za 20 njih, a kamoli za 257; uglavnom su mučeni, terorisani, maltretirani, sve suprotno svakom zakonu - rekao je Vučić.

On je podsetio na slučaj Nenada Raškovića, da su govorili i objavili da je to bio sukob i naplaćivan kockarski dug, a kada su, kako kaže, priterani uza zid, kada su videli da više ne mogu da lažu, onda su morali da priznaju da su to uradili, pa kao vode disciplinski postupak.