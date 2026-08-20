- Ja sam sad razgovarao sa Lukom Čaušićem, pre nego što sam ušao u vaš studio. U ovom trenutku mi imamo tamo angažovanih 445 ljudi. 445 ljudi, od toga 189 njih pripadaju vatrogasno-spasilačkim jedinicama. Ljudi pitaju: zašto ne možemo da ugasimo taj požar, i u čemu je problem? Problem je u tome što je to peščara, problem je u tome što je vetar duvao 15 metara u sekundi, i kad napravimo prosek i 120, čak i 150 metara, i šišarka, grana, i bilo šta - rekao je i dodao:

- Mi smo razmišljali da ljudi ne misle da je to stvar, ne znam, samo političke odluke ili ne znam čega. Nama je bio potreban neki veliki avion koji može da nosi ogromne tankove vode. Evropljani imaju sve ono što imamo i mi. Dakle, imaju vrhunsku opremu, to su fantastični helikopteri, Super Pume, i tako dalje, ali to imamo u ovom trenutku i mi. Nama je bilo potrebno nešto veće. Zahvalan sam Ruskoj Federaciji što su nam poslali Iljušina. I danas popodne, ljudi u Trujinom naselju zaista mogu da budu zahvalni pilotu Iljušina koji je taj jedan tank od 21 tone. On ima dva tanka, 21 plus 21 tona, 42 tone nosi. Mi smo do sada preko 200 tona danas izbacili samo iz Iljušina na to područje. Da razumete samo o kakvim razmerama katastrofe i teškog posla je reč. Dakle, ali ta 21 tona vode je direktno pogodila u srce vatre, i ona je spasila nekih 50 objekata, 50 vikend kuća u Trujinom naselju. Dakle, tu su, u Grebencu je stiglo do prve šupe, čak i vatra, kako se to kaže tim vatrogasnim rečnikom.