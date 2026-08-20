FABRIKA ROBOTA BIĆE OTVORENA 29. AVGUSTA, A ONDA STIŽE JOŠ JEDNA INVESTICIJA OD 100 MILIONA EVRA! Vučić saopštio sjajne vesti: To je ono što donosi budućnost
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je večeras da će fabrika robota biti otvorena 29. avgusta.
- Čekaju nas velike vesti, 29. Mogu sada i da vam potvrdim, otvaramo fabriku robota. Sećate se kako smo u Kini se radovali tome, otvaramo fabriku robota u Šapcu, biće veličanstveno. Videćete fabriku, rekao bih, možda i lepšu nego onu što smo mogli da vidimo u Kini - najavio je predsednik.
On je potom rekao i da ima drugu vest zbog koje je srećan što može da je saopšti.
- Kada smo bili na sastanku u Đasingu, podsetiću vas, i sa nekoliko 13 ili 14 kompanija razgovarali. Dakle, jedna od tih kompanija sada dolazi u Srbiju, uložiće u jednu investiciju u Inđiji 100,5 miliona evra i novih 250 zaposlenih. Reč je o high-tech kompaniji, to je Reliance, baterije, jedna od najboljih kompanija u svetu koja se bavi baterijama za dronove, za besposadna vozila, za robote, za kućne aparate i za sve drugo. Dakle, to stiže u našu zemlju, i potpisujemo taj prvi okvirni ugovor krajem avgusta meseca, i već krajem oktobra kreće se u izgradnju fabrike. Dakle, za samo 2 meseca krećemo u izgradnju fabrike u Inđiji. To su velike, to su važne vesti. To je ono što donosi budućnost zemlji, i zbog toga jesam srećan - rekao je Vučić.
On se osvrnuo i na situaciju u fabrici Jumko.
- Drugo što je važno za radnike Jumka: ogromni su zaostaci, i imaju pravo na to da se žale, ne samo ljudi u selu Rača, već i ljudi u Barbatovcu, i u Rudnoj Glavi, ali i ljudi u Vranju pre svega, jer nisu uplaćivani porezi i doprinosi, i biće svi uplaćeni porezi i doprinosi, iako morate da imate u vidu da je to ogroman novac, to je nekih 25 miliona evra. Ali ćemo i to da rešimo, i da čekamo strateškog partnera, da li iz Narodne Republike Kine ili iz neke druge zemlje - naveo je Vučić.