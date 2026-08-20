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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je večeras da će fabrika robota biti otvorena 29. avgusta.

- Čekaju nas velike vesti, 29. Mogu sada i da vam potvrdim, otvaramo fabriku robota. Sećate se kako smo u Kini se radovali tome, otvaramo fabriku robota u Šapcu, biće veličanstveno. Videćete fabriku, rekao bih, možda i lepšu nego onu što smo mogli da vidimo u Kini - najavio je predsednik.

On je potom rekao i da ima drugu vest zbog koje je srećan što može da je saopšti.

- Kada smo bili na sastanku u Đasingu, podsetiću vas, i sa nekoliko 13 ili 14 kompanija razgovarali. Dakle, jedna od tih kompanija sada dolazi u Srbiju, uložiće u jednu investiciju u Inđiji 100,5 miliona evra i novih 250 zaposlenih. Reč je o high-tech kompaniji, to je Reliance, baterije, jedna od najboljih kompanija u svetu koja se bavi baterijama za dronove, za besposadna vozila, za robote, za kućne aparate i za sve drugo. Dakle, to stiže u našu zemlju, i potpisujemo taj prvi okvirni ugovor krajem avgusta meseca, i već krajem oktobra kreće se u izgradnju fabrike. Dakle, za samo 2 meseca krećemo u izgradnju fabrike u Inđiji. To su velike, to su važne vesti. To je ono što donosi budućnost zemlji, i zbog toga jesam srećan - rekao je Vučić.

On se osvrnuo i na situaciju u fabrici Jumko.