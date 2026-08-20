5.200 RECEPATA PODIGNUTO 3. DANA, 3 PUTA VIŠE NEGO PRVOG! Vučić o pojeftinjenju lekova: To će da produži život našim ljudima i garantuje bolji životni standard
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je tokom gostovanja u Dnevniku RTS-a govorio i o smanjenju cena lekova.
Govoreći o sniženim cenama lekova protiv zgrušavanja krvi i za srčanu slabost, Vučić je naveo da su trećeg dana primene mera podignuta 5.200 recepta, tri puta više nego prvog dana, dok je kupljeno oko 2.500 lekova.
- Primena paketa mera, koji će biti čak 968 miliona evra sveukupno. Dakle, prvo, pre svega, veoma sam srećan zbog ovih lekova. Danas je 5.200 recepata podignuto, tri puta više nego prvog dana. Dakle, ovo je treći dan, 5.200 recepata je podignuto i negde oko 2.500 lekova kupljeno.
O lekovima protiv zgrušavanja krvi, kao i za srčane bolesti, rekao je da ljudi sad već osećaju ogromno olakšanje.
- Beskrajno sam srećan zbog toga. To će da produži život našim ljudima, to će da im garantuje bolji životni standard, jer će manje novca da troše. Ali mnogo važnije od svega je to prvo što sam rekao: produžiće im život, garantovaće im bolje zdravlje.
Dotakao se i lekova za retke bolesti.
- Dolaze nam i neki inovativni lekovi, i neki lekovi za retke bolesti, koje ćemo da usvajamo pre kraja godine, i baš sam srećan zbog toga. Ono što je važno, to je da mere dolaze od 14. do 22. Dakle, mi ćemo prvo ići na normalnu isplatu penzija, pre toga ćemo vam saopštiti, uz povećanje minimalca koje je, kao što vidite, veoma značajno, biće vam 71.000 dinara otprilike će biti minimalac. Mi smo sanjali nekad da imamo platu toliku, i to ne prosečnu, nego daleko iznad proseka. Dakle, e sad će to biti minimalac u Srbiji, ali ćemo onda ići na ove mere o kojima smo govorili: 20.000, 27.500, 35.000, pa plus 6.000, plus eventualno još 6.000 ako imate dvoje naslednika, i tako dalje.
Kurir.rs