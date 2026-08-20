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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je večeras da će izbori u Srbiji biti održani 18. ili 25. oktobra.

- Dakle, parlamentarni izbori u Srbiji: održaće se, kako stvari stoje, ili 18. ili 25. oktobra, i to ćemo znati za koji dan. Pošto vidim da ne umeju da računaju neki, nije to teško izračunati. Da ste me pažljivo slušali, lako je bilo da se zaključi - rekao je Vučić.

Predsednik je naglasio da su demokratski izbori od ključnog značaja.

- Mi nemamo problem sa tim kome će narod da da svoje poverenje. Narod je taj koji je vrhovni sudija na kraju, volja naroda, volja Boga. Što se tiče liste kojoj ću da pripadam, dakle, mi ćemo da se borimo, samo u jednoj rečenici: mi ćemo da se borimo da osvojimo većinu glasova. Mi znamo da nećemo imati većinu ukoliko ne budemo imali 126 mandata. I mislim da su tu stvari sasvim čiste. Na ljudima je da naprave izbor - poručio je predsednik.

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