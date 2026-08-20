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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je, govoreći o predstojećoj izbornoj kampanji, rekao da mu je tu važno pitanje koje se pominje u javnosti a to je prijem u državljanstvo Srbije.

- Što se tiče izborne kampanje, za mene je nešto drugo važno da kažem. To su državljanstva. Zato što, kako se približavaju izbori, mnogi razumeju da rezultati neće biti onakvi kako su sebe obmanjivali, a i kako su narod obmanjivali. Zato ne govorim ni o imenima, ni o listama, ni o čemu. Ali hoću da vam navedem jednu stvar. Vidite, oni su govorili o prijemu u državljanstvo Srbije i rekli kako je to pokušaj nekakve pljačke i krađe - rekao je Vučić i nastavio:

- Samo da biste znali: 2000. godine 95.000 tačno ljudi je upisano u državljanstvo Srbije. 2001, kada je neko drugi bio na vlasti, DOS bio na vlasti, 111. 52. 2002: 109.427. 2008: 69.007. Ove godine svega 4.168. A najviše je bilo upisano 2022: 29.000. Dakle, vi morate da razumete da su oni upisali od 2000. do 2012. 713.739 državljanstava, a mi smo za više godina upisali 3 puta manje, odnosno 292. 000. I morate da imate u vidu da ovde ne glasa 292.000, nego svega 80.000 ljudi. To je toliko minimalni broj. A i to po zakonu koji su doneli neki pre nas, kako možete da steknete državljanstvo Republike Srbije? Dakle, nema reči ni o čemu - poručio je predsednik.