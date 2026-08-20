"KRITIKUJU NAS KAD NE ISPUNJAVAMO PREPORUKE, A KAD POČNEMO DA ISPUNJAVAMO KAŽU 'VI ĆETE TAKO DA KRADETE IZBORE'" Vučić o paravanima i upisivanju u državljanstvo
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je, govoreći o predstojećoj izbornoj kampanji, rekao da mu je tu važno pitanje koje se pominje u javnosti a to je prijem u državljanstvo Srbije.
- Što se tiče izborne kampanje, za mene je nešto drugo važno da kažem. To su državljanstva. Zato što, kako se približavaju izbori, mnogi razumeju da rezultati neće biti onakvi kako su sebe obmanjivali, a i kako su narod obmanjivali. Zato ne govorim ni o imenima, ni o listama, ni o čemu. Ali hoću da vam navedem jednu stvar. Vidite, oni su govorili o prijemu u državljanstvo Srbije i rekli kako je to pokušaj nekakve pljačke i krađe - rekao je Vučić i nastavio:
- Samo da biste znali: 2000. godine 95.000 tačno ljudi je upisano u državljanstvo Srbije. 2001, kada je neko drugi bio na vlasti, DOS bio na vlasti, 111. 52. 2002: 109.427. 2008: 69.007. Ove godine svega 4.168. A najviše je bilo upisano 2022: 29.000. Dakle, vi morate da razumete da su oni upisali od 2000. do 2012. 713.739 državljanstava, a mi smo za više godina upisali 3 puta manje, odnosno 292. 000. I morate da imate u vidu da ovde ne glasa 292.000, nego svega 80.000 ljudi. To je toliko minimalni broj. A i to po zakonu koji su doneli neki pre nas, kako možete da steknete državljanstvo Republike Srbije? Dakle, nema reči ni o čemu - poručio je predsednik.
- Mi nemamo problem sa tim kome će narod da da svoje poverenje. Od 2012. godine do 2024. osam puta Srbija kritikovana zato što nemamo paravane. Evo, osam puta. Osam puta kritikovao nas ODIHR, kritikovala nas Evropska unija što ne ispunjavamo preporuke. Sad kad smo krenuli da ispunjavamo preporuke, oni kažu: "Vi ćete time da kradete izbore." Kako? Samo mi objasnite kako. Zato što ćete da zaštitite tajnost i pravo slobode glasa svakom čoveku. Tako se glasa u Francuskoj, Italiji, Nemačkoj, u svakoj razvijenoj zemlji. Ali sve što uradite, oni moraju da kažu da se za nešto spremate, pošto oni misle da će nešto da se dogodi dan posle ili dva dana posle. To su bajke za malu decu. Ništa se neće dogoditi. Jedino što je važno, to je kako će ljudi da glasaju tog dana. Što se tiče liste kojoj ću da pripadam, dakle, mi ćemo da se borimo, samo u jednoj rečenici: mi ćemo da se borimo da osvojimo većinu glasova. Mi znamo da nećemo imati većinu ukoliko ne budemo imali 126 mandata. I mislim da su tu stvari sasvim čiste. Na ljudima je da naprave izbor - rekao je Vučić.