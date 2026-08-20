- Ono što je važno, to je da mere dolaze od 14. do 22. Dakle, mi ćemo prvo ići na normalnu isplatu penzija, pre toga ćemo vam saopštiti, uz povećanje minimalca koje je, kao što vidite, veoma značajno, biće vam 71.000 dinara otprilike će biti minimalac. Mi smo sanjali nekad da imamo platu toliku, i to ne prosečnu, nego daleko iznad proseka. Dakle, e sad će to biti minimalac u Srbiji, ali ćemo onda ići na ove mere o kojima smo govorili: 20.000, 27.500, 35.000, pa plus 6.000, plus eventualno još 6.000 ako imate dvoje naslednika, i tako dalje.