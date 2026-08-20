Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić govorio je u Dnevniku na RTS o povećanju minimalne zarade i redovnoj isplati penzija, kao i o merama koje država priprema za građane

- Ono što je važno, to je da mere dolaze od 14. do 22. Dakle, mi ćemo prvo ići na normalnu isplatu penzija, pre toga ćemo vam saopštiti, uz povećanje minimalca koje je, kao što vidite, veoma značajno, biće vam 71.000 dinara otprilike će biti minimalac. Mi smo sanjali nekad da imamo platu toliku, i to ne prosečnu, nego daleko iznad proseka. Dakle, e sad će to biti minimalac u Srbiji, ali ćemo onda ići na ove mere o kojima smo govorili: 20.000, 27.500, 35.000, pa plus 6.000, plus eventualno još 6.000 ako imate dvoje naslednika, i tako dalje.

- Hoću samo da vam kažem da je to i ogroman novac, ali i ogroman uspeh države Srbije: stopa rasta najveća u Evropi u ovom trenutku. Očekujemo da stopa rasta sledeće godine bude ubedljivo najveća u Evropi - dodao je.

Kurir.rs

Ne propustitePolitika"VOLJA NARODA, VOLJA BOGA" Vučić najavio kada će biti parlamentarni izbori u Srbiji: Narod je taj koji je vrhovni sudija na kraju
Screenshot 2026-08-20 194045.png
Politika5.200 RECEPATA PODIGNUTO 3. DANA, 3 PUTA VIŠE NEGO PRVOG! Vučić o pojeftinjenju lekova: To će da produži život našim ljudima i garantuje bolji životni standard
Screenshot 2026-08-20 193846.png
PolitikaFABRIKA ROBOTA BIĆE OTVORENA 29. AVGUSTA, A ONDA STIŽE JOŠ JEDNA INVESTICIJA OD 100 MILIONA EVRA! Vučić saopštio sjajne vesti: To je ono što donosi budućnost
Screenshot 2026-08-20 195245.png
Politika"ZAHVALAN SAM RUSIMA NA ILJUŠINU" Vučić o požarima u Srbiji: Otkrio zbog čega je teško ugasiti vatru u Deliblatskoj peščari - "Sve kuće su sačuvane"
Screenshot 2026-08-20 193814.png