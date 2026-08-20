Politika
"AKO JE PEŠČARA U PLAMENU, NE ZNAČI DA TREBA DA LEŠINARIŠ!" Poslanica Milica Nikolić odgovorila Mariniki Tepić
Slušaj vest
Milica Nikolić, narodna poslanica u Narodnoj skupštini Srbije poručila je Mariniki Tepić da ne lešinari zbog požara koji bukti u Deliblatskoj peščari.
- Ako je Peščara u plamenu, ne znači da treba da lešinariš! Ako vas studenti neće, ne znači da treba tragediju da koristiš, kako bi se dodvorila.Dokazaće se kako ste delili 1,3 mlrd e, za rušenje države koristeći tragedije, i tu vam neće ništa pomoći, jer srpska država nije igračka! - navela je Nikolić na mreži Iks, reagujući na navode Tepić da "peščara gori jer su se SNS diletanti igrali države".
Reaguj
Komentariši