- Ako je Peščara u plamenu, ne znači da treba da lešinariš! Ako vas studenti neće, ne znači da treba tragediju da koristiš, kako bi se dodvorila.Dokazaće se kako ste delili 1,3 mlrd e, za rušenje države koristeći tragedije, i tu vam neće ništa pomoći, jer srpska država nije igračka! - navela je Nikolić na mreži Iks, reagujući na navode Tepić da "peščara gori jer su se SNS diletanti igrali države".