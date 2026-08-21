Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić posetiće danas Sremsku Mitrovicu, Bogatić, Koceljevu, Vladimirce, Ub, Medveđu, Lebane i Bojnik, saopštila je Služba za saradnju s medijima predsednika Republike.

Programom posete preredviđeno je da u 08.30 počne obilazak radova na auto-putu Kuzmin-Sremska Rača u Bosutu i Sremskoj Mitrovici.

Od 09.45 sledi obilazak radova na brzoj saobraćajnici Slepčević-Badovinci u Bogatiću, a od 10.50 na izgradnji nove osnovne škole "Jovan Cvijić" u selu Provo u Opštini Vladimirci.

Vučić će od 11.45 obići kompaniju "Z.A. Fruit" u Koceljevi, a u 12.20 počinje obilazak nove zgrade Tržnice i štandova sa domaćim proizvodima u tom mestu.

Obilazak radova na rekonstrukciji, sanaciji i dogradnji Tehničke škole "Ub" i Gimnazije "Branislav Petronijević" u Ubu počinje u 13.10, a u 17.05 obilazak sedam socijalno ugroženih porodica u mestu Medveđa.

Od 18.00 Vučić će u Lebanu obići firmu "Interfood S80", a od 18.50 domaćinstvo porodice Ilić u Kacabaću kod Bojnika.