- Za nas je ovo važan put, on povezuje Beograd sa Sarajevom, ali i sa Bijeljinom. Mi dobrim delom finansiramo i radove na teritoriji Republike Srpske, i trasa od Bijeljine treba da ide ka Brčkom, dalje ka Modriči i Banjaluci. Republika Srpska je uradila do Doboja, ostaju da se urade još neke deonice. . Naravno, ono što ste rekli, važno je da u budućnosti napravimo i put južnije ka Tuzli i Sarajevu, ali za sada nije pokazivano interesovanje sa sarajevske strane. Most je završen, fenomenalno je urađen, prelaz je integrisan. Sada gledamo kako da se ulijemo odavde kada završimo auto-put, pošto put sa druge strane nije urađen - rekao je on.