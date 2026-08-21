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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić započeo je danas posetu Sremskom okrugu obilaskom radova na deonici auto-puta Kuzmin–Sremska Rača, u Bosutu, na teritoriji Grada Sremska Mitrovica.

- Za nas je ovo važan put, on povezuje Beograd sa Sarajevom, ali i sa Bijeljinom. Mi dobrim delom finansiramo i radove na teritoriji Republike Srpske, i trasa od Bijeljine treba da ide ka Brčkom, dalje ka Modriči i Banjaluci. Republika Srpska je uradila do Doboja, ostaju da se urade još neke deonice. . Naravno, ono što ste rekli, važno je da u budućnosti napravimo i put južnije ka Tuzli i Sarajevu, ali za sada nije pokazivano interesovanje sa sarajevske strane. Most je završen, fenomenalno je urađen, prelaz je integrisan. Sada gledamo kako da se ulijemo odavde kada završimo auto-put, pošto put sa druge strane nije urađen - rekao je on.

Sa Vučićem su radove obišli i ambasador Turske u Srbiji Ilhan Sajgili, pomoćnik ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Miroslav Alempić, direktor "Puteva Srbije" Zoran Drobnjak i gradonačelnik Sremske Mitrovice Branislav Nedimović.

Vučić obilazi radove na deonici auto-puta Kuzmin–Sremska Rača, u Bosutu Foto: Kurir.rs/D.Š.

Deonica Sremska Rača–Kuzmin, duga oko 18 kilometara, nalazi se u završnoj fazi izgradnje. Obuhvata i novi most preko Save i predstavlja deo projekta auto-puta E-761 BeogradSarajevo, kojim će Srbija biti povezana sa Bosnom i Hercegovinom.

Auto-put je projektovan sa dva odvojena kolovoza, sa po dve vozne i jednom zaustavnom trakom, dok je projektovana brzina do 130 kilometara na čas. Trasa počinje kod postojeće petlje Kuzmin na auto-putu Beograd–Zagreb i vodi do graničnog prelaza kod Sremske Rače.

Novi most preko Save predstavlja jedan od najvažnijih objekata na ovoj deonici i trebalo bi da doprinese bržem i efikasnijem povezivanju Srbije i Bosne i Hercegovine.

Nakon obilaska radova u Bosutu, Vučić će tokom posete obići i radove na brzoj saobraćajnici Slepčević–Badovinci u Bogatiću, kao i gradilište nove Osnovne škole "Jovan Cvijić" u Provu.

Kurir.rs

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