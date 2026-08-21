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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas je, tokom obilaska radova na brzoj saobraćajnici Slepčević–Badovinci u Bogatiću, govorio o raspisivanju izbora, reakcijama političkih protivnika i, kako je rekao, potrebi da se u politici prihvati realnost.

Na konstataciju da sada negoduju i oni koji su ranije tražili raspisivanje izbora, Vučić je rekao da političari, za razliku od dece, moraju da nauče da razlikuju snove od stvarnosti.

- Ja sam kao dečak sa 12 godina izlazio ispred zgrade na teren, i sećam se kada Zvezda izgubi od Cibone, šutiram na koš do duboko u noć, i maštam i sanjam da ja dajem poen. Imao sam snove, i lepo je kada čovek živi u snovima. Ali ti u nekom trenutku moraš da razumeš realnost - ovo ti, sine, ne ide, bavi se knjigom. Kada ljudi žive u iracionalnom svetu... Oni su godinu dana sebe lagali da ih se neko plaši, te će neko da pliva, leti, beži, sklanja decu... Niko ih se nikada nije plašio, samo smo tražili racionalan momenat da im izađemo u susret. Sećate se onoga: "Kukavice, kukavice..." Morate da trpite uvrede, to je posao. I sada kada raspišete izbore, sada nisu mnogo srećni, šta god da vam kažu - rekao je on.

Govoreći o odnosu prema političkim protivnicima, predsednik Srbije istakao je da smatra da vlast mora da pokaže spremnost na razgovor i kada dolaze kritike sa druge strane. Dodao je da će izbori biti raspisani za nekoliko dana.

- To pokazuje poštovanje prema onima koji drugačije misle. Oni su govorili da ne smem da raspišem izbore, zato što znam kakvi će biti rezultati. Evo, za nekoliko dana raspisujem izbore. Šta ostade od tih njihovih tvrdnji? Ni kamen na kamenu. Za mene je uvek bilo najvažnije da se suočavam sa istinom, sa problemima, i da te probleme rešavam. Najlakše je da zabijete glavu u pesak i čujete ono što želite. Ne, morate da čujete šta se dešava, da razumete realnost oko sebe, a ne samo ono što vam se sviđa. Sutra idem u mesto gde su me blokaderi zvali da dođem ako smem. Sutra idem direktno u to selo, da se obratim tim ljudima, to su naši građani - naglasio je Vučić.

Vučić je potom govorio i o najavljenim posetama Užicu i Novom Sadu, navodeći da želi da razgovara sa građanima i u sredinama u kojima su, kako je rekao, ranije postojale tvrdnje da neće smeti da dođe.

- Uskoro se vidimo i u Užicu i u Novom Sadu. Za mene je mnogo važnije da mi razgovaramo sa svima, da ljudi vide da su živeli sa sopstvenim iluzijama. To je divno kada ste dete, ali u politici imate obavezu da sanjate, ali da snove izvršavate i da budu usklađeni sa stvarnošću, a ne da pogrešnom percepcijom dovodite zemlju u opasnost - dodaje on.