Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić govorio je danas, tokom obilaska radova u Bogatiću, i o mogućnosti da gostuje na televiziji N1, kao i o promeni vlasništva nad kompanijama koje posluju iza N1 i Nove S. Tom prilikom odbacio je navode da je na bilo koji način povezan sa kupovinom tih medija i rekao da verovatno neće gostovati na N1.

- Kažu da sam preko prijatelja kupio to i to... Taj čovek (novi vlasnik Nove S i N1) je veći prijatelj Andreja Plenkovića nego moj. Nikakve veze nemam ni sa čim, niti me interesuje to. Niti ću, ukoliko to ne bude veliki zahtev građana, ne pada mi na pamet ni tamo da idem. Loše se osećam zato što su progonili sve što je slobodarsko u ovoj zemlji, lagali su od zvučnog topa do Jovanjice. Tri godine su lagali javnost o mojoj porodici i ulozi u tome, lagali su godinu dana o zvučnom topu, namerno su lagali iako su znali da nije bilo zvučnog topa. Što bih ja to radio - kaže on.

Govoreći o vlasništvu nad medijima, Vučić je rekao da neko ko kupuje medij ima poslovni interes i želi da zaradi novac, a ne da posluje sa gubicima. Potom je izneo svoje viđenje ranijeg poslovanja N1 i Nove S i povezao ga sa političkim delovanjem protiv vlasti u Srbiji.

- Oni su gubili milijarde, zato što je to bio politički projekat stranih službi za rušenje vlasti u Srbiji. I sada gledajte, kriv sam ja, iako nemam nikakve veze sa time. Nit prodavao, nit dobio proviziju, sve vreme su im krivi moja majka, otac, svi... Ali nije kriv onaj koji je prodao i uzeo milijardu i po evra. On je svetac, ta lopuža je svetac, a mi ni luk jeli ni luk mirisali, žrtve zločina protiv Srbije, treba za nešto da se izvinjavamo - kazao je Vučić.