Slušaj vest

Pre samo dva dana, predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je Toplički okrug i tokom posete Pejkovcu kod Žitorađe razgovarao sa okupljenim meštanima. Građani su mu tom prilikom ukazali na gorući problem – nedostatak trotoara, zbog čega deca iz ovog živog sela svakodnevno kilometrima šetaju po asfaltu i izlažu se opasnosti u saobraćaju. Predsednik je saslušao meštane i na licu mesta obećao hitnu reakciju države.

Naglašavajući da je bezbednost dece na prvom mestu i da lokalna samouprava sama ne može da iznese ovakve investicije, Vučić je tom prilikom dao obećanje meštanima.

- To ćemo da krenemo za dan, dva, tri da radimo. Trotoar vam je ulaganje od 25 miliona, dakle 220.000 evra. Za istureno odeljenje škole negde oko dva evra. Za glavnu školu preko dva miliona evra. Sve to vama deluje, kad saberete, nije mnogo, a to Žitorađa ne može da zaradi za 150 godina, tako da morate to sa strane da donosite ako hoćete ljudima da obezbedite život ovde - rekao je Vučić.

Foto: Kurir

I rečeno je ekspresno sprovedeno u delo! Na terenu u Pejkovcu danas je zatečeno potpuno novo stanje – mašine rade punom parom, bageri kopaju kanal pored puta i u toku su intenzivne pripreme za postavljanje novog trotoara. Ono što je obećano pre svega 48 sati, danas se uveliko realizuje na terenu pred zadovoljnim meštanima.

Foto: Kurir

Ovakva brza realizacija na terenu najbolji je primer politike o kojoj predsednik Vučić stalno govori – politike konkretnih dela i jednake brige o svim građanima i svim mestima u Srbiji. Pejkovac je poznat kao jedno od najživljih sela u ovom kraju sa velikim brojem dece, a svaki dinar uložen u njihovu bezbednost i infrastrukturu predstavlja najdirektnije ulaganje u budućnost Srbije i ostanak porodica na svojim ognjištima.