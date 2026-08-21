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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je radove na rekonstrukciji lokalne škole u selu Provo kod Vladimiraca, nakon što je u srdačnom razgovoru sa meštanima saslušao njihove svakodnevne potrebe. Tokom posete naglašeno je da država aktivno priprema projekte za rešavanje decenijskih infrastrukturnih pitanja u ovom kraju, uključujući i izgradnju novog vodovodnog sistema za meštane čiji su bunari presušili.

Govoreći o načinu na koji vodi državne poslove, predsednik je objasnio da od sebe i svog tima svakodnevno traži maksimalno zalaganje i entuzijazam, poredeći taj odnos sa sportskim trenerom koji zahteva vrhunske rezultate. On je naglasio da napredak zahteva stalnu samokritiku, energiju na terenu i izostanak bilo kakvih izgovora kada je u pitanju rešavanje problema građana.

Uprkos svakodnevnim napadima, pritiscima i optužbama političkih protivnika koji pokušavaju da ospore svaki rezultat, Vučić ponavlja da neće odustati od politike razvoja i izgradnje. Umesto povlačenja pred svakodnevnim opstrukcijama, predsednik naglašava da ostaje potpuno posvećen realizaciji velikih ciljeva i boljem životu u svakom mestu u Srbiji.

- Suda naroda se ne plašim. Ja se plašim laži i neistina, da se Srbija sruši. Govorili su da ću da bežim. Nikada neću bežati, draži mi je zatvor i grob u Srbiji nego najlepše mesto van Srbije. Ništa oni nisu razumeli, da postoje odgovorni i posvećeni ljudi koji imaju velike snove. To pravi veliku razliku - poručio je Vučić blokaderima.