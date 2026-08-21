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- Verujem da ću odgovor dobiti do ponedeljka, utorka. Verujem da će da me pozove telefonom da razgovaramo. Želeo sam da ostane pisani trag da sam upozorio na posledice albanskog divljanja i Kurtijevog divljanja, ali sasvim sam siguran da ću odgovor da dobijem - rekao je Vučić odgovarajući na pitanje novinara da li očekuje da će dobiti odgovor Rutea na pismo koje mu je juče uputio.

Istakao je da je Mark Rute odgovoran čovek i da je uveren da će odgovor da dobije.

Odgovarajući na pitanje da li očekuje dodatni pritisak na Srbe na KiM pred izbore, istakao je da očekuje.

- Očekujem, naravno. Kurti se već izjasnio. On je sa Plenkovićem zajedno, na zajedničkoj konferenciji za novinare, dakle oni su podržali naše protivnike, i uradiće sve da naši protivnici pobede na izborima. Ništa tu novo nema. Kakav će odgovor Beograda biti? Da ih pobede. Sve zajedno - istakao je predsednik Vučić.