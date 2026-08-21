"VERUJEM DA ĆU ODGOVOR DOBITI DO UTORKA" Vučić čeka reakciju Rutea: Želeo sam da ostane pisani trag da sam upozorio na posledice albanskog divljanja
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas, tokom obilaska radova na školi u selu Provo kod Vladimiraca, da veruje da će do ponedeljka ili utorka dobiti odgovor na pismo koje je uputio generalnom sekretaru NATO-a Marku Ruteu, u kome je zatražio da KFOR zaustavi teror nad Srbima na Kosovu i Metohiji i otvaranje mosta na Ibru u Kosovskoj Mitrovici.
- Verujem da ću odgovor dobiti do ponedeljka, utorka. Verujem da će da me pozove telefonom da razgovaramo. Želeo sam da ostane pisani trag da sam upozorio na posledice albanskog divljanja i Kurtijevog divljanja, ali sasvim sam siguran da ću odgovor da dobijem - rekao je Vučić odgovarajući na pitanje novinara da li očekuje da će dobiti odgovor Rutea na pismo koje mu je juče uputio.
Istakao je da je Mark Rute odgovoran čovek i da je uveren da će odgovor da dobije.
Odgovarajući na pitanje da li očekuje dodatni pritisak na Srbe na KiM pred izbore, istakao je da očekuje.
- Očekujem, naravno. Kurti se već izjasnio. On je sa Plenkovićem zajedno, na zajedničkoj konferenciji za novinare, dakle oni su podržali naše protivnike, i uradiće sve da naši protivnici pobede na izborima. Ništa tu novo nema. Kakav će odgovor Beograda biti? Da ih pobede. Sve zajedno - istakao je predsednik Vučić.
Kurir.rs