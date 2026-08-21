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Kancelarija za Kosovo i Metohiju danas je, povodom 28 godina od otmice novinara Radija Priština Đure Slavuja i Ranka Perenića, zatražila da se pronađu i kazne odgovorni za taj zločin, kako bi pravda bila zadovoljena.

- Danas se navršava 28 godina od otmice novinara Radija Priština Đure Slavuja i Ranka Perenića. Kao i svih prethodnih godina zahtevamo da se pronađu i kazne odgovorni za ovaj zločin, kako bi pravda bila zadovoljena, a porodicama otetih pružena kakva-takva uteha. Slavuj i Perenić nisu jedini novinari koji su pod nerazjašnjenim okolnostima nestali ili stradali tokom sukoba na Kosovu i Metohiji, ali su postali simbol patnje nedužnih i nekažnjavanja odgovornih - poručuje Kancelarija za KiM.

Ukazuje i da se novinari koji rade na srpskom jeziku na Kosovu i Metohiji i danas suočavaju sa onemogućavanjem rada i pritiscima.

- Nažalost, politička i bezbednosna klima u kojoj danas rade i izveštavaju novinari na srpskom jeziku na Kosovu i Metohiji obeležena je diskriminacijom, zabranama, onemogućavanjem rada, pritiscima, dok se medijski radnici legitimišu i kažnjavaju naočigled međunarodne zajednice i to samo zato što savesno i odgovorno žele da prenesu istinu o tome kako danas živi srpski narod na Kosovu i Metohiji - navodi se u saopštenju.

Spomen-ploča na mestu otmice Slavuja i Perenića Foto: Kancelarija Za Kim

Kancelarija za KiM podseća da je ove godine spomen-ploča na mestu otmice Slavuja i Perenića uništena deveti put.

- Činjenica da nadležni organi nisu voljni ili sposobni čak ni da procesuiraju vandale svedoči o ideologiji mržnje koja se i dalje neguje među separatistima na Kosovu i Metohiji. Podsećamo da je od 2012. godine, kada je spomen-ploča prvi put postavljena, samo jednom privedena osoba odgovorna za njeno skrnavljenje, i da je ta osoba, iako je priznala krivicu, dobila uslovnu i simboličnu novčanu kaznu, čime je svima koji pothranjuju mržnju i sprečavaju dostojanstveno sećanje na žrtve poručeno da to mogu da nadalje čine bez ikakvog straha i posledica - zaključuje se u saopštenju.

Slavuj i Perenić su 21. avgusta 1998. godine krenuli ka manastiru Sveti Vrači u Zočištu kako bi napravili prilog o povratku otetih monaha, ali su, kada su iz Velike Hoče krenuli ka Zočištu, skrenuli na pogrešan put koji ih je odveo do pripadnika OVK.

Od tog trenutka gubi im se svaki trag, a porodice i kolege do danas nisu dobile nikakve u zvanične informacije o njihovoj sudbini.

Euleks je 2017. godine potvrdio da su Perenića i Slavuja oteli pripadnici OVK, odnosno da su ih, zapretivši oružjem, poveli u nepoznatom pravcu. Istragu za nestala i ubijena lica je najpre vodio UNMIK, a zatim EULEKS, koji je potvrdio da su pripadnici OVK oteli Perenića i Slavuja. Sada je nadležnost za rasvetljavanje ovih zločina pripala kosovskim institucijama.

U jeku NATO agresije na SRJ na Kosovu i Metohiji su oteti i drugi novinari, a zvanične informacije o njihovom nestanku još uvek nisu poznate javnosti.