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Predsednik Aleksandar Vučić najavio je da će večeras održati radni sastanak sa predstavnicima opština Pčinjskog, Jablaničkog, Topličkog i Pirotskog okruga, kao i da će biti prisutni predstavnici Ministarstva privrede.

Vučić je, tokom obilaska radova na izgradnji nove osnovne škole "Jovan Cvijić" u Provu kod Vladimiraca, na pitanje da prokomentariše navode u pojedinim medijima da u svakom mestu razgovara sa građanima, ali da je to "mač sa dve oštrice" jer se čuje nešto i što mu ne odgovara, odnosno kritike, rekao da sebe najviše kritikuje svakog dana.

- Kad biste vi znali koliko ja sebe kritikujem svakoga dana. Samo da možete da prisustvujete na ovoj radnoj večeri što sam organizovao večeras. To će da pršti na sve strane. To samo što psovki neće da bude. I vike i dreke i nezadovoljstva i svega drugog. A kako hoćete da napredujete, kako hoćete da radite? Hoćete da imate trenera u košarci, boksu, fudbalu ili negde da ne vikne na vas? 'Dragi prijatelju, molim te, malo ubrzaj, istrči ova četiri kruga okolo i ako vam nije teško, mladi gospodine, žablje skokove uradite odatle do odatle'. Ko će tako da trenira nekog? Unesi bre energiju i entuzijazam - istakao je Vučić.

Foto: TV Pink Printscreen

Dodao je da je uvek ljut na sebe i da hoće da čuje da mu ljudi kažu šta nije urađeno.

- Naravno da nije urađeno, 70 godina im niko nije pomerio ništa i nije uradio. Presušili im bunari, kažu nema vode. Pa nije taj vodovod postojao pa ga mi uništili. Nego nikad nije postojao. I sad smo uradili projekat, pa ćemo da ga radimo - rekao je predsednik.

Govoreći o finansijskoj pomoći građanima, Vučić je istakao da će minimalac biti povećan za 9,2 odsto.

- Time želimo da smanjimo razliku između onih siromašnijih građana i ovih drugih. I ovde smo imali prevare, baš u Provu. Neki ljudi koji imaju po 150 preduzeća registrovanih, pa uzmu negde, rade nešto, pa prevare radnike. Gledamo sad da pomognemo tim radnicima, njih je 50 do 70 bilo baš u ovom mestu i nisu im povezali ni staž ni ništa, pa sad gledamo šta možemo da pomognemo - rekao je Vučić.

Kako je naveo, svakog dana preko portala "Ko si bre ti" dobija prijave.

- Sad je bilo negde oko 215, 220. Prva tri dana po 500, 600, pa onda sve se ustalilo na 215, 220. Sad kad ljudi vide da to stvarno im neko odgovara, juče su naši ljudi stupili u kontakt sa preko 100 osoba - rekao je Vučić.

Dodao je da se razgovara i sa blokaderima i da su oni iznenađeni.