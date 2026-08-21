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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je danas sa narodom u Koceljevi o njihovim svakodnevnim problemima i mogućnostima za ulaganja u ovom mestu. Na negodovanje jednog starijeg meštanina Slavka, koji je upadao u reč, Vučić je insistirao da se prvo da reč jednom mališanu, koji je tražio ulaganje u sport, na šta ga je predsednik pitao šta bi on voleo najviše, a dečak je zamolio za fudbalske terene.

- Tereni kakvi? Betonski tereni u školi, sve? I tribine i tereni? - pitao je predsednik, a dečak mu je odgovorio da su radovi na tribinama u toku, ali da su postojeći tereni loši i puni rupa.

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Foto: Printscreen/Pink

- Loši? Hajde, bre, uradi taj teren da ne budu rupe tamo. Alimpiću, pomozi mu, donesi, izbetoniraj to šta treba da se uradi - rekao je predsednik nadležnima, nakon čega su se on i mališan rukovali.

Kurir.rs

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