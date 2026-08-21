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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas obilazi osam mesta širom Srbije, a u okviru posete Mačvanskom okrugu, obišao je novu zgradu Tržnice i štandove sa domaćim prozvodima u Koceljevi.

Vučić je tokom obilaska razgovarao sa građanima, među kojima je bio i Slavko Milivojević iz sela Družetić, meštanin Koceljeve, koji je doneo svoj papir i poručio predsedniku da mora da sluša običan narod.

Predsednik je pročitao šta su Slavku odgovorili iz njegovog kabineta, kada se obratio u vezi sa postavljanjem rasvete u tom selu.

- Piše: Poštovani gospodine Milivojeviću, predsedniku Republike ste se obratili u vezi sa postavljanjem rasvete u selu Družetić. Dalje se kaže: Imajući u vidu ustavne nadležnosti, vaš dopis smo prosledili Opštini Koceljeva kako bi nadležne službe sagledale navode u zakonskom roku - pročitao je Vučić sa papira, i istakao da je na Slavkovu molbu još 2015. godine obnovljen most u selu Družetić.

Foto: Printscreen/Pink

Slavko je rekao Vučiću da će život dati za njega, ali da mora da ga poseti i da dođe kod njega.

- Pustite me da pričam sa čovekom, mogli ste da razgovarate kada ste hteli. Sada da se dogovorimo Slavko, rešićemo ovih 10 sijalica, doći ću i u domaćinstvo, ali da ne dolaziš na ove skupove više - rekao je Vučić kroz smeh.

On se javio na telefon i poručio je ljudima iz EDB da vide kakvi su problemi sa rasvetom u selu Družetići, što je tražio gospodin Slavko.

Podsetimo, Vučić je na mestu premijera Srbije, u selu Ljutice, kod Koceljeve, i sela Družetić 1. septembra 2015. godine otvorio obnovljene mostove koji su potpuno porušeni u majskim poplavama koje su Srbiju zadesile 2014. godine.

To je iste godine, na društvenoj mreži Iks objavila i predsednica Skupštine Ana Brnabić: