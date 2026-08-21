- I nije moguće je da to Aljbin Kurti radi, a da nema negde u najmanju ruku prećutnu saglasnost onih koji su otimali deo naše teritorije. Ako imate situacije da se naši sunarodnici prebijaju na smrt , da su zabranjivani profesori u školama, da pošta ne sme da donese penziju ili socijalnu pomoć, a istovremeno čujete da je bezbednosna situacija sjajna, KFOR se povlači sa mosta na Ibru, nema šta da bude jasnija poruka nego da se sprema jači pritisak na Srbe na Kosovu i Metohiji. Gde god su nas proterali više se nigde nismo vratili - rekao je Vučević gostujući na TS Mediji.

- Otkad su ušle sve te političke sile, pogledajte koliko je manje Srba na KiM. To se radi da bi se uneo nemir u celom narodu, da bi se vršio pritisak na Beograd. Nemojte da idealizujete sopstvenu državu i da li je to stvar naše dobre volje. Nemoguće je da uđemo u rat protiv NATO, to bi bilo pogubno za celu Srbiju. Ako ste patriota, morate da razumete da država vodi računa o realnoj politici. Kao da neko od nas ne bi voleo da je srpska vojska u Đakovici ili Prizrenu. Trenutno su takve okolnosti da bi to doveli do katastrofe i da budemo mudri i strpljivi. Čekali smo mi nekad vekovima da se oslobodimo okupacije, svi su radili svoj posao čekajući kada će ta baklja slobode biti na pravom mestu i upaljena i doneti to što narod čeka decenijama - istakao je Vučević.