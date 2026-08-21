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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić započeo je danas veliki obilazak četiri okruga obilaskom radova na auto-putu Kuzmin - Sremska Rača u Bosutu, u opštini Sremska Mitrovica. Radove su sa predsednikom obišli i turski ambasador u Srbiji Ilhan Sajgili, pomoćnik ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Miroslav Alempić, gradonačelnik Sremske Mitrovice Branislav Nedimović, kao i direktor Puteva Srbije Zoran Drobnjak.

Predsednik je na kraju svog obraćanja radnicima poželeo srećan rad i mnogo uspeha, na šta mu je Drobnjak odgovorio "I Vama, predsedniče"

- Ti si se već preznojio, Drobnjak? I ti sad završavaš svoj rad današnji? - pitao je predsednik direktora Puteva Srbije.

Drobnjak mu je odgovorio da će nastaviti sa svojim aktivnostima oko gasovoda i da ima "dalje poslova"

- Ideš dalje, a ne ideš u Medveđu i Lebane? Gasovod završavaš? U dubini kancelarijske hladovine! Razumeo sam te, dobro dobro - poručio mu je predsednik.