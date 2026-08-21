"on je jednakiji od ostalih građana Crne Gore"

"on je jednakiji od ostalih građana Crne Gore"

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Nakon što je lider Demokratske narodne partije Milan Knežević objavio dokumenta koja dokazuju da je premijer Crne Gore Milojko Spajić bio upisan kao rezervista Vojske Srbije na beogradskoj opštini Zvezdara, Spajić jos uvek nije dao odgovore na mnoga pitanja koja mu je Knežević postavio.

Iz Demokratske narodne partije su pozvali premijera i predsednika PES-a, da upozna crnogorsku javnost s jednom, kako podvlače, veoma važnom činjenicom.

- Da li je za vrijeme svog mandata kao premijer istovremeno bio i rezervista Vojske Srbije? Mi tvrdimo da jeste. Ako on tvrdi suprotno neka dostavi na uvid crnogorskoj javnosti da nije u vojnoj evidenciji - saopštili su u saopštenju na Fejsbuku.

Takođe, dodaju, pitaju Spajića da li je u skladu sa crnogorskim zakonima da istovremeno bude premijer i predsjednik Vijeća za nacionalnu bezbjednost i rezervista vojske Srbije.

- Mi odgovore znamo, a zna i gospodin Spajić, samo što je on, izgleda, jednakiji od ostalih građana Crne Gore - zaključili su u objavi.

Povodom objavljenih dokumenata, Spajić se oglasio, ali bez davanja konkretnog odgovora, već upućujući prozivke na račun Kneževića, dok je DPS poručio da Spajić više ne može da bude premijer Crne Gore, kao i da je ovakav podatak "najveći skandal u istoriji parlamentarizma".