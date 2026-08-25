Poverenik za zaštitu ravnopravnosti Milan Antonijević upozorava da postavljanje pitanja o postupanju nadležnih jeste legitimno, ali da širenje neistina može izazvati paniku, dodatne podele u društvu i, u nekim slučajevima, imati i krivičnopravne posledice. On je za RTS rekao da se u takvim situacijama tragedija može politički zloupotrebiti, što dodatno otežava dolazak do pouzdanih informacija.

- Požare su ponovo zloupotrebili jedan deo onih koji žele da šire te dezinformacije... Mi možemo svi postavljati pitanja koja su konstruktivna, vezana za način reakcije, sve ono što se postavlja u javnosti. Međutim, kada tu dobijete niz dezinformacija da neko namerno pali, da bi tu nešto bilo zidano na prostoru jednog nacionalnog parka i nečega što je deo prirode koji je očigledno itekako zaštićen, onda je to već problem - naglasio je Antonijević.