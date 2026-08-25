BLOKADERI U DELIBLATSKOJ PEŠČARI TRAŽE NOVU "NADSTREŠNICU" Političko lešinarenje za šaku glasova
Baš kao što je pad nadstrešnice grubo politički zloupotrebljen, tako su i aktuelni požari u Deliblatskoj peščari postali predizborni materijal za blokadere i medije koji ih podržavaju.
Čim su videli da se iz tragedije u Novom Sadu ne može više profitirati, blokaderi su u vatrenoj stihiji videli svoju šansu da izazovu politički požar i pozovu na mobilizaciju razočarane blokadere. Servirali su novu lažnu konstrukciju da je vlast navodno kriva zato što požar nije sprečen, nije na vreme ugašen ili ga čak namerno pušta da gori.
Obmanjivanje
Propagandni sled upotpunjavaju i lažne fotografije i poruke da "studenti gase požar".
Blokaderima očigledno treba nova "nadstrešnica", ocenjuju sagovornici Kurira. Oni objašnjavaju da posle meseci u kojima je novosadska tragedija bila centralni simbol njihove političke kampanje, sada pokušavaju da isti model primene na aktuelne požare.
Politički analitičar Dejan Lisica naglašava za Kurir da svaka velika prirodna katastrofa i nesreća zahteva maksimalnu solidarnost, odgovornost i ujedinjenje svih društvenih činilaca, ali da neki, nažalost, takav kontekst ponovo vide isključivo kao priliku za jeftino politikanstvo i ubiranje političkih poena preko tuđe muke.
- Toliko puta viđen scenario političkog lešinarenja sada je dobio svoju novu, još apsurdniju dimenziju kroz zloupotrebu veštačke inteligencije. Umesto da ponude konkretnu pomoć ili podršku ljudima na terenu, pojedini "studentski" aktivisti ili blokaderi, lansirali su kampanju na društvenim mrežama koristeći generisane AI slike. Na tim lažiranim fotografijama vlast je prikazana kao nezainteresovani posmatrač dok zemlja gori, dok su digitalno stvoreni "studenti" prikazani kako neustrašivo spasavaju kuće i gase vatrenu stihiju. Reč je o direktnom pokušaju obmanjivanja svih onih građana koji nisu dovoljno kvalifikovani da prepoznaju moć i manipulativni potencijal modernih veštačkih alata. Stepen ove političke predstave postaje gotovo komičan kada se pažljivije pogledaju slike koje se plasiraju javnosti - kaže Lisica.
Jalovi pokušaji
On podseća da isti politički akteri i njihovi predstavnici u Narodnoj skupštini amandmanima tražili da se ni jedan dinar ne izdvoji za novu opremu Sektora za vanredne situacije.
- Kada treba glasati za stvarne resurse onih koji na terenu rizikuju živote, za njih je to nepotreban trošak, ali kada treba snimiti profitabilan kadar za Instagram, odjednom postaju prva linija odbrane. Jadno je i žalosno kada se nesreće koriste za deljenje naroda u trenucima kada je državi i ljudima na terenu najpotrebnije jedinstvo. Srbija je kroz istoriju preživela mnoge požare i iskušenja, pa će tako preživeti i ovu vrstu digitalnog i političkog lešinarenja - zaključuje Lisica.
Poverenik za zaštitu ravnopravnosti Milan Antonijević upozorava da postavljanje pitanja o postupanju nadležnih jeste legitimno, ali da širenje neistina može izazvati paniku, dodatne podele u društvu i, u nekim slučajevima, imati i krivičnopravne posledice. On je za RTS rekao da se u takvim situacijama tragedija može politički zloupotrebiti, što dodatno otežava dolazak do pouzdanih informacija.
- Požare su ponovo zloupotrebili jedan deo onih koji žele da šire te dezinformacije... Mi možemo svi postavljati pitanja koja su konstruktivna, vezana za način reakcije, sve ono što se postavlja u javnosti. Međutim, kada tu dobijete niz dezinformacija da neko namerno pali, da bi tu nešto bilo zidano na prostoru jednog nacionalnog parka i nečega što je deo prirode koji je očigledno itekako zaštićen, onda je to već problem - naglasio je Antonijević.
Profesor Fakulteta političkih nauka Milan Petričković ocenjuje za Kurir da svedočimo jednoj velikoj i nemoralnoj podvali blokadera, što je samo kontinuitet njihovih jalovih pokušaja da se uznemiri javno mnjenje.
- Nešto što celoj državi stvara problem i nevolju, za njih je politički plen. Oni i ove požare pokušavaju da pretvore u alatku za hibridno delovanje, a cilj je da se izazove uznemirenost, nemir, dezinformisanost i destabilizaciju, što je samo podloga da mobilišu svoje razočarane pristalice. Blokaderima ne idu na ruku ni socijalni mir ni društvena harmonija, a pošto nemaju šta da ponude, svoju šansu vide u lažnim povodima i stvaranju lažne konfliktnosti. Čak su javno govorili da požare izazivaju nosioci vlasti da bi profitirali u nekim proivatnim biznisima. Te priče koje plasiraju su potpuno apsurdne. Zar bi neko normalan, kada želi da pribere biračko telo, radio na štetu sopstvene države i radio na štetu sopstvenog biračkog tela? Dakle, taj blokaderski narativ je satkan od izmišljotina i laži, i kontinuitet je onog hibridnog dejstva kojem svedočimo od nadstrešnice, Jovanjice, Ribnikara, Dubone, Orašja, Sarajevo safarija... To je isti bizarni koncept - objašnjava Petričković.