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Dok se stotine obučenih profesionalaca, vatrogasaca i spasilaca lavovski bore sa ogromnom vatrenom stihijom u Deliblatskoj peščari bokaderi su rešili da podvale narodu još jednu jeftinu predstavu - i to za basnoslovne pare!

Naime, u javnosti su se pojavili šokantni podaci o skupocenoj opremi kojom se ovi lažni dušebrižnici šepure po terenu.

Na nalozima tzv. studenata u blokadi dele se fotografije članova blokaderskog pokreta sa specijalizovanim protivpožarnim rančevima, odnosno leđnim prskalicama namenjenim gašenju šumskih i požara na otvorenom prostoru.

Proizvodi ih španski Vallfirest u saradnji s nemačkim Döngesom. Kapacitet im je 20 litara vode, teški su oko 2,5 kilograma kada su prazni, a cena im je između 200 i 280 evra po komadu.

Jednostavnom računicom dolazi se do zaprepašćujuće cifre: nabavka od samo 100 ovakvih specijalizovanih rančeva vredi između 20.000 pa do čak 28.000 evra!

Čak i da su ih nabavili po manjoj ceni koja opet jako visoka - od 170-235 evra po komadu, ukupna suma koju bi izdvojili kretala bi se u istom rasponu. To su odmah uočili i na društvenim mrežama:

Rančevi koje blokaderi pokazuju zaista mogu gasiti požar, ali samo u ranoj fazi, neki prizeman i nizak, kada se uapali trava ili žbunje, ili kada požar na kraju samo tinja, a oni to predstavljaju kao da su ispred vatrogasaca i spasavaju Deliblatsku peščaru.

Osim što smo svesni ove strašne prevarem, pitamo blokadere i njihove gazde: ODAKLE VAM PARE ZA OVO ZAVITLAVANJE NARODA?!

Pored ovakvih slika kojima pokušavaju maksimalno da umanje natčovečanske napore srpskih vatrogasaca i pomoći koju je Srbija dobila u gašenju požara, blokaderi snimaju videe u Deliblatskoj peščari u kojima ubeđuju naivnu javnost da vatrogasci uopšte i ne gase požare već dođu u peščaru da bi se fotografisali i otišli!

Recimo kao ovaj student:

Osim što pitamo - odakle vam lova, pitamo i: KAKO VAS, BRE, VIŠE NIJE SRAMOTA?!