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Dok se predsednik Aleksandar Vučić nalazi na terenu, razgovara sa građanima, vatrogascima i ljudima koji se bore sa posledicama požara, deo blokaderske scene nastavlja da traži način da svaku situaciju pretvori u novi politički obračun sa vlašću.

Predsednik Vučić poručuje da neće uzmicati pred pritiscima i da će otići tamo gde ga građani očekuju, a blokaderi najavljuju novu „mobilizaciju“ u Kraljevu.

1/46 Vidi galeriju Aleksandar Vučić u Deliblatskoj peščari Foto: Marko Karović

Gosti "Usijanja" na Kurir televiziji koji su analizirali političku atmosferu u Srbiji bili su Milovan Drecun, predsednik Odbora za odbranu i unutrašnje poslove, prof. dr Dejan Miletić direktor Centra za proučavanje globalizacije i Sava Stambolić politički analitičar.

Politička zloupotreba

Miletić se na početku osvrnuo na pristup države tokom ovakvih događaja, pa je uporedio političku zloupotrebu blokadera sada i za vreme nesreće u Novom Sadu koja se dogodila 2024. godine:

- Tu ne mogu paralelu da napravim, a naše krize, nesrećni slučajevi ili elementarne nepogode ne smeju da budu poluge za političko nadmetanje. To je krajnje neozbiljno. Nadam se da je i društvo naučilo štošta, ne može takve stvari da politizujemo, ipak neke stvari prevazilaze dnevnu politiku. Situacije poput ovih požara bi trebalo da nas ujedinjuju i da se zajedno suočima sa posledicama stvari koje se teško zaustavljaju. Cela Evropa gori, nije ekskluzivno za nas, niti se dogodilo nemarom. Ovo je pitanje odgovornog odnosa, a ne politike. Vlast se odlično mobiliše i reaguje tokom kriznih situacija.

Inostrana pomoć Srbiji

Miletić ističe da je ovo uobičajena saradnja država u ovakvim katastrofama i da je Srbija učestvovala u sličnim akcijama.

- Pomoć je dobrodošla, to je normalna stvar, mi smo išli u pomoć drugim zemljama i logično je da će i nama doći. Poražavajuće je što se od toga pravi velika politika, od dolaska aviona se pravi kao da je svemirski brod sleteo. Smatram da je država reagovala na najbolji mogući način jer nije lako ugasiti požar. Trebalo bi da kažemo hvala na pomoći, a ne da pravimo propagandu.

07:36 GOSTI "USIJANJA" O POLITIČKOJ ZLOUPOTREBI POŽARA: Kognitivni rat protiv Srbije traje dve godine! Izvor: Kurir televizija

Miletić ovu temu zaključuje sa tim da Francuska ima mnogo veće i naprednije kapacitete, ali i da ona muku muči sa požarima i da ova stvar nije nimalo naivna. Podvlači da je vreme krucijalno i da bi trebalo sačekati promenu vetra ili eventualni pad kiše kako bi se situacija bolje stabilizovala.

Drecun se dotakao komentara koji govore da država nije adekvatno reagovala po pitanju požara, pa je izneo:

- Takve tvrdnje bi trebalo da se obrazlože jer ne postoje činjenice. Teren je težak zbog niskog rastinja, vatra se lako širi i od koridora koji čiste rastinje jer je za to potrebno malo žara. Vetar dodatno pogoršava takva dejstva. Srbija poseduje najsavremenije helikoptere koji imaju najveću nosivost vode, pa samim tim veću i od helikoptera koji došli iz EU. Međutim, kada su uslovi nemilosrdno teški, onda ona ne može da se brzo lokalizuje. Deliblatska peščara je uvek rizična od požara u sušnom periodu.

Drecun je prokomentarisao i naslove koji zloupotrebljuju ovu situaciju:

- Mi već dve godine imamo kognitivno ratovanje protiv zemlje, to je sastavni deo hibridnog ratovanja. Ovo je mrežni rat koji sadrži iste principe i kada je u pitanju nadstrešnica, Deliblatska peščara i ko zna šta još.

Strašni požari u Deliblatskoj peščari pre 30 godina i sada

Stambolić je posebno komentarisao što blokaderi pokušavaju da zloupotrebe i činjenicu da je predsednik Vučić posetio i razgovarao sa vatrogascima na terenu.

- To samo pokazuje njihov očaj, spremni su da posegnu i za takvu vest. Kvalitetna manipulacija, kao što je govorio Drecun, za preduslov ima da posedujete blago uverljiv osnov za nešto što tvrdite. Ja pozivam svakoga da pogleda snimak razgovora predsednika sa našim junacima iz Deliblatske peščare, pa i neka se konsultuje sa njima kako je bilo nekad biti na tom položaju i kako je otkad je na vlasti Vučić. Ti što pričaju nikada nisu bili u pomenutoj peščari, kada uđete tamo to je neverovatan osećaj, ogromna prašuma i pustinja, a vetar odnosi sav taj pesak za vreme ovakvih nesreća - rekao je Stambolić, pa nastavio:

- Tamo ima mala populacija i ne možete da pristupite tako nesigurnim putevima. U razgovoru predsednika i vatrogasaca možete čuti da pre 30 godina, kada je bio poslednji put tako veliki požar na tom prostoru, samo je kiša spasila celu Deliblatsku peščaru, iako je Jugoslavija imala ozbiljan tim vatrogasaca i opreme. Kada čujete vesti da je izgorela površina Monaka i slično, samo bih podsetio da je veličina Monaka dva kvadratna kilometra, dok Deliblatska peščara ima 300 kvadratnih kilometara.

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Kurir.rs

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