PREDSEDNIK SRBIJE DANAS SA NARODOM U RASINSKOM OKRUGU: Vučić stiže u Brus, Trstenik, Kruševac, Varvarin, Ćićevac!
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić posetiće danas Brus, Trstenik, Kruševac, Varvarin, Ćićevac.
Predsednik Vučić započinje posetu Rasinskom okrugu obilaskom preduzeća za organsku proizvodnju voća “Čolići plus“ u Brusu. Potom će posetiti vinariju ''Cvetković'' u Stanjevu, u opštini Aleksandrovac.
Vučić će zatim obići radove na izgradnji novog vrtića ''Biseri'' u Trsteniku, kao i Regionalni industrijsko-tehnološki park u Kruševcu. Predsednik Vučić će u 13.15 obići radove na izgradnji Doma boraca grada Kruševca. Potom će posetiti domaćinstvo porodice Vučetić u naselju Parcane, u opštini Varvarin, kao i domaćinstvo porodice Gagić u Pločniku, u opštini Ćićevac.
Raspored posete
10.00 Obilazak preduzeća za organsku proizvodnju voća „Čolići plus d.o.o.” (Brus)
10.45 Poseta vinariji „Cvetković” (Stanjevo, Aleksandrovac)
11.45 Obilazak radova na izgradnji novog vrtića „Biseri” (Trstenik)
12.35 Obilazak Regionalnog industrijsko-tehnološkog parka u Kruševcu
13.15 Obilazak radova na izgradnji Doma boraca grada Kruševca
14.05 Obilazak domaćinstva porodice Vučetić (Parcane, Varvarin)
15.10 Obilazak domaćinstva porodice Gagić (Pločnik, Ćićevac)
Kurir.rs