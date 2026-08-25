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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić posetiće danas Brus, Trstenik, Kruševac, Varvarin, Ćićevac.

Predsednik Vučić započinje posetu Rasinskom okrugu obilaskom preduzeća za organsku proizvodnju voća “Čolići plus“ u Brusu. Potom će posetiti vinariju ''Cvetković'' u Stanjevu, u opštini Aleksandrovac.

Vučić će zatim obići radove na izgradnji novog vrtića ''Biseri'' u Trsteniku, kao i Regionalni industrijsko-tehnološki park u Kruševcu. Predsednik Vučić će u 13.15 obići radove na izgradnji Doma boraca grada Kruševca. Potom će posetiti domaćinstvo porodice Vučetić u naselju Parcane, u opštini Varvarin, kao i domaćinstvo porodice Gagić u Pločniku, u opštini Ćićevac.

Raspored posete

10.00 Obilazak preduzeća za organsku proizvodnju voća „Čolići plus d.o.o.” (Brus)

10.45 Poseta vinariji „Cvetković” (Stanjevo, Aleksandrovac)

11.45 Obilazak radova na izgradnji novog vrtića „Biseri” (Trstenik)

12.35 Obilazak Regionalnog industrijsko-tehnološkog parka u Kruševcu

13.15 Obilazak radova na izgradnji Doma boraca grada Kruševca

14.05 Obilazak domaćinstva porodice Vučetić (Parcane, Varvarin)

15.10 Obilazak domaćinstva porodice Gagić (Pločnik, Ćićevac)

Kurir.rs

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