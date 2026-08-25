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Skupština Srbije nastaviće danas vanrednu sednicu, a na dnevnom redu je 59 tačaka, od kojih je prva predlog rebalansa budžeta za ovu godinu.

Nastavak sednice zakazan je za 10 časova, kada će narodni poslanici nastaviti objedinjenu načelnu raspravu o svim tačkama dnevnog reda.

Pred poslanicima je Predlog rebalansa budžeta za 2026. godinu, više zakona iz oblasti finansija, kao i Zakon o ublažavanju posledica energetske krize i rasta troškova života pojedinim kategorijama stanovništva kroz jednokratnu finansijsku podršku i jednokratnu novčanu naknadu.

Prvi potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali izjavio je u ponedeljak, obrazlažući predlog rebalansa budžeta, da se rebalansom budžeta povećava udeo novca za kapitalne investicije i on će iznositi sedam odsto, odnosno 780 milijardi dinara.

On je istakao da je rebalans usmeren i na povećanje životnog standarda građana Srbije pa će socijalno ugrožene kategorije dobiti jednokratnu finansijski pomoć, a svi punoletni građani naknadu u iznosu od po 6.000 dinara.

Mali je naveo da je Srbija makroekonomski stabilna, da na računu trenutno ima 600 milijardi dinara i da će bruto domaći proizvod Srbije na kraju ove godine dostići 95 milijardi evra.

Dodao je da je javni dug pod kontrolom i da neće preći 45 odsto udela u BDP-u do kraja godine.

Ministar je rekao da će od 7. septembra početi prijave za isplatu jednokratne pomoći građanima u iznosu od 6.000 dinara, koji nemaju pravo na isplatu iz Akcionarskog fonda, dodajući da je ceo paket pomoći građanima vredan 980,6 miliona evra.

Na dnevnom redu vanredne sednice Skupštine je i Predlog zakona o Pravosudnoj akademiji, kao i predlog izmena Zakona o sprečavanju korupcije i predlog izmena Zakona o upisu nepokretnosti.

Pred poslanicima je i predlog za izmenu Zakona o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i izdavanja građevinske dozvole radi realizacije projekta "Beograd na vodi", kao i predlog za izmenu Zakona o javnom dugu.

00:43 Skupština Srbije - Deseto vanredno zasedanje Izvor: narodna skupština

Poslanici će razmatrati i predlog izmena Zakona o javnim medijskim servisima, kao i predloge za izmenu Zakona o crkvama i verskim zajednicama i Zakona o nacionalnom DNK registru.

Na dnevnom redu su i predlozi više zakona o zajmovima, kao i izveštaji o radu Agencije za sprečavanje korupcije i Komisije za zaštitu konkurencije.