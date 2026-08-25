POČELA VANREDNA SEDNICA SKUPŠTINE: Pred poslanicima Predlog rebalansa budžeta za 2026. godinu
Vanredna sednica Skupštine nastavljena je danas u 10 sati, a poslaničke klupe namenjene opoziciji su skoro prazne.
U toku je postavljanje poslaničkih pitanja.
Pred poslanicima je Predlog rebalansa budžeta za 2026. godinu, više zakona iz oblasti finansija, kao i Zakon o ublažavanju posledica energetske krize i rasta troškova života pojedinim kategorijama stanovništva kroz jednokratnu finansijsku podršku i jednokratnu novčanu naknadu.
Na dnevnom redu vanredne sednice Skupštine je i Predlog zakona o Pravosudnoj akademiji, kao i predlog izmena Zakona o sprečavanju korupcije i predlog izmena Zakona o upisu nepokretnosti.
Pred poslanicima je i predlog za izmenu Zakona o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i izdavanja građevinske dozvole radi realizacije projekta "Beograd na vodi", kao i predlog za izmenu Zakona o javnom dugu.
Poslanici će razmatrati i predlog izmena Zakona o javnim medijskim servisima, kao i predloge za izmenu Zakona o crkvama i verskim zajednicama i Zakona o nacionalnom DNK registru.
Na dnevnom redu su i predlozi više zakona o zajmovima, kao i izveštaji o radu Agencije za sprečavanje korupcije i Komisije za zaštitu konkurencije.
U Skupštini Srbije juče je počelo vanredno zasedanje. Rebalansom budžeta za kapitalne investicije planirano 780 milijardi dinara, istakao je ministar Siniša Mali, dodajući da je rebalans usmeren na povećanje životnog standarda.
Kurir.rs/RTS