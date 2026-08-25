"DA VAM SE ZAHVALIM, DA STE ŽIVI I ZDRAVI" Vučić u masi ugledao ženu sa detetom! Jedva zadržala suze, a onda stigao odgovor: Pomoći ćemo! (VIDEO)
- Ispunili smo obećanje, nastavićemo da pomažemo i štitimo roditelje koji neguju svoju decu, poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić tokom jučerašnje posete Raškom okrugu.
Među građanima koji su došli da ga vide, postave mu pitanje i zatraže pomoć, Vučić je u masi video ženu sa detetom i pozvao je da kaže šta želi.
- Evo, izvolite. Izvolite, gospođo, molim vas, rekao joj je predsednik.
- Da vam se zahvalim što su usvojili zakon roditelj-negovatelj. I da vam se zahvalim na svemu što su uradili za kompletnu celu Srbiju. Da se zahvalim našoj lokalnoj samoupravi Raška, i predsedniku, i zameniku, i svima, prvenstveno vama, da ste živi i zdravi, rekla je predsedniku.
- Hvala vama. Šta još mogu da pomognem? Hvala na zahvalnosti, rekao je Vučić a onda je zastala i na licu joj se videlo koliko joj je bilo neprijatno da išta zatraži.
- Da pomognete? Meni treba kući da renoviramo štalu za stoku, odgovorila je snebivajući se.
- Pomoći ćemo nešto, poručio joj je predsednik.
Kurir.rs