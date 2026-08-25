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- Ispunili smo obećanje, nastavićemo da pomažemo i štitimo roditelje koji neguju svoju decu, poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić tokom jučerašnje posete Raškom okrugu.

Među građanima koji su došli da ga vide, postave mu pitanje i zatraže pomoć, Vučić je u masi video ženu sa detetom i pozvao je da kaže šta želi.

- Evo, izvolite. Izvolite, gospođo, molim vas, rekao joj je predsednik.

- Da vam se zahvalim što su usvojili zakon roditelj-negovatelj. I da vam se zahvalim na svemu što su uradili za kompletnu celu Srbiju. Da se zahvalim našoj lokalnoj samoupravi Raška, i predsedniku, i zameniku, i svima, prvenstveno vama, da ste živi i zdravi, rekla je predsedniku.

- Hvala vama. Šta još mogu da pomognem? Hvala na zahvalnosti, rekao je Vučić a onda je zastala i na licu joj se videlo koliko joj je bilo neprijatno da išta zatraži.

- Da pomognete? Meni treba kući da renoviramo štalu za stoku, odgovorila je snebivajući se.

- Pomoći ćemo nešto, poručio joj je predsednik.