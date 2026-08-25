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Supruga predsednika Srbije Tamara Vučić učestvovala je juče na Samitu prvih dama i gospode u Kijevu koji se izdvojio posebnom temom "Svet 2026: Pronalaženje stabilnosti u nesigurnim vremenima“. Skup u Ukrajini bio je šesto izdanje ovog samita, pokrenutog na inicijativu supruge predsednika Ukrajine Olene Zelenske, a prva dama Srbije učestvovala je u radionicama u okviru ove platforme u Beču i Londonu.

Takođe, 2024. godine održana je Konferencija o mentalnom zdravlju u Beogradu, uz učešće prvih dama Srbije i Ukrajine. Kuriozitet ovogodišnjeg samita bilo je izdanje specijalnog rečnika, koji na jednom mestu okuplja reči ili koncepte, koje su karakteristični za različite narode, a koje su doprinele da u teškim i izazovnim vremnima ujedine narod i daju mu snagu i otpornost.

Supruga predsednika Srbije je tom prilikom upoznala prisutne sa jedinstvenim običajem u hrišćanskom svetu, karakterističnim samo za Srbiju, običajem koji okuplja porodicu ma gde se njeni članovi nalaze, a to je slava. Na nadahnut i inspirativan način, kroz obraćanje i video specijalno snjimljenim za tu priliku, prisutnima je prenela negovanje vrednosti očuvanja porodice, nade, vere i jedinstva.

- Otkada znam za sebe, radujem se jednom posebnom danu svake godine - kada se porodica, prijatelji i komšije okupljaju oko našeg stola, kada moj otac i deda dočekuju naše goste, kada izgovaramo reči zahvalnosti i molitve za zdravlje, spasenje i prosperitet. Dan kada se stare zamerke ostave iza nas. U domu u kojem sam rođena i odrasla, taj dan je 16. novembar - Dan Svetog Đurđa. U porodici u koju sam se udala, to je 19. decembar - Dan Svetog Nikole. Različiti sveci. Isti plamen. Plamen koji nas podseća na ono što je najvažnije: porodicu, veru, nadu, istinu i jedinstvo.To nije samo plamen jedne porodice. To je živi kod srpskog identiteta. To je reč koja nas razlikuje u hrišćanskom svetu: SLAVA - rekla je Tamara Vučić.

Ona je učesnicima samita zatim pojasnila kako je ta reč nastala i šta tačno slava predstavlja svima u Srbiji.

- Slava je proslava porodičnog sveca zaštitnika - poštovanje naših predaka, blagosiljanje naših potomaka i okupljanje generacija oko jedne svete trpeze. Na vrhuncu svoje zemaljske moći, naši vladari su položili svoje zlatne krune i povukli se u tišinu manastira. Umesto palata, ostavili su za sobom zadužbine - bele crkve koje i danas stoje, poput molitvi ispisanih u kamenu. U mojoj domovini, na Kosovu i Metohiji, nalaze se neki od najlepših srednjovekovnih srpskih manastira, upisani na Uneskovu listu svetske kulturne baštine u opasnosti. Taj čin naših vladara - taj dobrovoljni prelazak iz privremenog u večno - duboko je oblikovao dušu običnog čoveka. I tako, kada su vetrovi istorije postali preoštri, srpski seljak i ratnik učinio je nešto izvanredno - doneo je crkvu pod svoj krov. Slava je postala ta nematerijalna zadužbina. Dom je postao crkva, a slavska trpeza svedočanstvo da nismo sami. To je trenutak kada istorija staje, a porodica postaje tvrđava - neosvojivi fragment večnosti - kazala je prva dama Srbije.

Uz gospođu Vučić i Olenu Zelensku, samitu u Kijevu prisustvovali su i Prva dama Litvanije D. Nausedijene, prva dama Finske S. Ines Stub, prva dama Estonije S. Karis, prva dama Rumunije M. Gredinara i suprug predsednice Slovenije A. Musar.