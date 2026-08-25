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Lider SNS i savetnik predsednika republike za regionalna pitanja Miloš Vučević rekao je da će za dve nedelje biti održana sednica Glavnog odbora SNS na kojoj će biti utvrđena izborna lista za parlamentarne izbore, izrazivši uverenje da će Aleksandar Vučić biti nosilac liste i kandidat te stranke za predsednika Vlade.

Vučević je naveo da je želja SNS-a da Aleksandar Vučić bude kandidat za predsednika Vlade.

- Siguran sam da će Aleksandar Vučić biti prvi na listi, da će biti naš kandidat za predsednika Vlade, to je naša želja. Mi ćemo za dve nedelje imati glavni odbor SNS-a, gde ćemo utvrditi listu i tada znati da li će Aleksandar Vučić biti na našoj listi. Čekamo njegovu odluku - kazao je Vučević za K1.

On je podsetio da je predsednik Vučić pominjao dva datuma za održavanje parlamentarnih izbora.

- Od 1. do 10. septembra moraju biti raspisani izbori. Verujem, kroz obrazložen predlog Vlade ka predsedniku. Na lokalne izbore smo išli na jedinstvenoj listi, govorim o SNS i SPS. SPS je doneo odluku da ide sam na izbore. Ne ljutimo se, ali je čudan narativ kao i poruke od SPS-a. Mi mislimo da je SPS uputila signal svima da nije garant dalje saradnje sa SNS, da ostavlja prostor za saradnju sa drugim partijama. Da pljujemo ono što smo radili sa SPS-om nećemo. Mi doživljavamo da smo ostali na političkim pozicijama na kojima se Srbija kretala prethodnih 14 godina, sa druge strane su sve ostale. Sve ostale direktno ili indirektno idu ka blokaderskoj listi - rekao je Vučević.