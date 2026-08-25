Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas se nalazi u poseti Rasinskom okrugu gde je komemntarisao reakciju opozicije i blokadera na održavanje vanrednih parlamentarnih izbora i poručio da ga interesuje samo da li je narod zadovoljan kada se rade putevi, škole i bolnice.

- Nego jeste li videli negde da su organizovali vatromet ili slavlje zbog izbora? Godinu dana su ih tražili, što nema oduševljenja? Nego kukaju. Kukaju zato što znaju kakav će rezultat da bude, i znaju da će ozbiljni ljudi dobiti poverenje naroda. A što se tiče bekstva iz zemlje, svaki zatvor u Srbiji mi je lepši od bilo kog mesta na svetu. Nigde nemam ni kuću, ni račune, samo me moja Srbija zanima. U njoj sam se rodio, u njoj ću da umrem. Borio sam se za nju - rekao je Vučić.