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- Iznenadio bih se da me nisu iznenadili. Hvala, kolege!, poručio je ministar finansija Siniša Mali kog su saradnici danas u Ministarstvu finansija iznenadili za rođendan.

Bila je i torta, a poklonom je bio prezadovoljan jer je rekao: U, to, top!

Reč je o patikama za trčanje kojim se intenzivno bavi.  

Našalio se i na račun torte da su mu zamenili brojeve i da treba da bude 45 a ne 55, pa se na kraju svima i zahvalio što su se setili.

Ministar Mali bio je danas i u Skupštini gde je na dnevnom redu rebalans budžeta 2026, i gde je obraćajući se poslanicima rekao da je dobra vest da će danas biti objavljen podatak da je prosečna junska neto plata u Srbiji iznosila 120.401 dinar ili 1.026 evra - čime je održano obećanje o prosečnoj plati većoj od 1.000 evra. 

 Kurir.rs

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