Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas se nalazi u poseti Rasinskom okrugu, a tokom obilaska Trstenika za pomoć Vučiću se obratila gospođa Simona koji boluje od cerebralne paralize. Vučić je i stog sekunda odregovao i obećao da će uraditi sve što je moguće da pomogne zdravstveno, uključujuči i operaciju!

- Što se tiče operacije i pomoći ćemo sve. Ovde je moj savetnik za zdravstvo, i pomoći ćemo sve. Oko stambene situacije veoma teško, ko vam kaže taj vas obmanjuje. Ovde je moj savetnik za zdravstvo Verica Lazić, odmah će uzeti podatke i oko operacije i podrške u lečenju pomoćićemo sve. Za ovo drugo, ako možemo nešto u novcu da isplatimo to možemo, ali da se bavim preprodajom stanova to ne mogu - rekao je predsednik.