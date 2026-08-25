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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas se nalazi u poseti Rasinskom okrugu, a tokom obilaska Trstenika za pomoć Vučiću se obratila gospođa Simona koji boluje od cerebralne paralize. Vučić je istog sekunda odregovao i obećao da će uraditi sve što je moguće da pomogne zdravstveno, uključujuči i operaciju!

Simona iz Trstenika, gospođa sa cerebralnom paralizom, zamolila je predsednika da li se nekako može obezbediti veći stambeni prostor, kao i pomoć oko zdravstvene nege i operacija.

- Što se tiče operacije i pomoći ćemo sve. Ovde je moj savetnik za zdravstvo, i pomoći ćemo sve. Oko stambene situacije veoma teško,  ko vam kaže taj vas obmanjuje. Ovde je moj savetnik za zdravstvo Verica Lazić, odmah će uzeti podatke i oko operacije i podrške u lečenju pomoćićemo sve. Za ovo drugo, ako možemo nešto u novcu da isplatimo to možemo, ali da se bavim preprodajom stanova to ne mogu - rekao je predsednik.

Kurir Politika

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