"KILO RAKIJE ZA KILO I PO PUTA. LEGENDA" Domaćin iz sela kraj Brusa progurao se do Vučića i nasmejao ga svojim predlogom (VIDEO)
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je u Brus, gde nastavlja obilazak Raškog okruga i ovog dela Srbije.
Predsednika je dočekao veliki broj okupljenih građana, a među njima je bio i jedan stariji domaćin. Simpatičan susret njega i Vučića zabeležila je i kamera, pa je predsednik podelio ove scene i na svom Instargramu, uz komentar "Kilo rakije za kilo i po puta. Legenda".
Počelo je sve kada se domaćin u masi okupljenih izborio da se čuje i njegov glas, pa je zamolio predsednika za jedno pitanje. On je doneo i rakiju, pa je lapsusom nasmejao Vučića, ali i sve koji su se našli tu.
Ovaj nasmejani dekica prišao je predsedniku, predstavio se i poklonio mu flašu rakije, a zatim je, dok mu se obraćao, napravio lapsus i zatražio "kilo i po puta".
Vučić je odmah reagovao kroz smeh:
- On doneo kilo rakije, pa traži kilo i po puta - rekao je Vučić.
Kako je sve izgledalo, pogledajte i sami.
Susret je nastavljen u opuštenoj atmosferi, dok su građani koristili priliku da razgovaraju sa predsednikom i iznesu mu svoje predloge i molbe.