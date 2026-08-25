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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je u Brus, gde nastavlja obilazak Raškog okruga i ovog dela Srbije.

Predsednika je dočekao veliki broj okupljenih građana, a među njima je bio i jedan stariji domaćin. Simpatičan susret njega i Vučića zabeležila je i kamera, pa je predsednik podelio ove scene i na svom Instargramu, uz komentar "Kilo rakije za kilo i po puta. Legenda".

Počelo je sve kada se domaćin u masi okupljenih izborio da se čuje i njegov glas, pa je zamolio predsednika za jedno pitanje. On je doneo i rakiju, pa je lapsusom nasmejao Vučića, ali i sve koji su se našli tu.

Ovaj nasmejani dekica prišao je predsedniku, predstavio se i poklonio mu flašu rakije, a zatim je, dok mu se obraćao, napravio lapsus i zatražio "kilo i po puta".

Vučić je odmah reagovao kroz smeh:

- On doneo kilo rakije, pa traži kilo i po puta - rekao je Vučić.

Kako je sve izgledalo, pogledajte i sami.