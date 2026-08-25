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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obilazi danas Rasinski okrug, a sa njim je između ostalog i ministar odbrane Bratislav Gašić.

- Potpuno sam miran, kao što vidite. Kada vam je savest čista, i kada ste delimično zadovoljni svojim radom... Počeo sam da se opraštam sa ljudima u Predsedništvu, marljivo i naporno su radili. Kao i u ovoj kampanji. Pitao me Bata da ide na more, da vodi unuče. Mislite li da sam mu to oprostio? Nisam. Zato što nije razumeo koliko je ovo važan trenutak. Ljudi neće da žrtvuju svoj komfor nikada - kazao je predsednik.

Kazao je i da se "oni koji su tokom prethodnih godinu i po dana tražili izbore sada ne raduju zato što znaju kakav će rezultat izbora biti", i dodao da će poverenje građana opet da dobiju odgovorni i ozbiljni ljudi.

- Govorili su da ću da bežim i da se sklanjam. Zbog čega? Što sam izgradio Srbiju i Beograd onako kako ga niko nikada nije izgradio, što smo izgradili više zdravstvenih objekata nego iko ikada, puteva i pruga... - naveo je Vučić.

Kurir Politika

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