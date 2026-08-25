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Pred Srbijom je nova velika politička utakmica, a najava mogućih vanrednih parlamentarnih izbora već je otvorila brojna pitanja - ko će pred birače, sa kakvim programom i da li će kampanja doneti smirivanje tenzija ili novu eskalaciju.

O političkoj situaciji, opoziciji i mogućem izbornom scenariju govorili su politikolog Perko Matović i predsednik organizacije "NIT" Bojan Borovčanin u emisiji "Puls Srbije" kod voditeljke Krune Une Mitrović.

Opozicija bez jasnog programa

Perko Matović smatra da je najveći problem opozicionih struktura upravo nedostatak jasne političke artikulacije i konkretnog programa sa kojim bi izašli pred građane.

- Ja moram da vam kažem da je meni mnogo smešno iz ugla političkog marketinga kada ljudi žele da naprave referendumsku atmosferu u sukobu sa čovekom koji je u srpskom narodu, proporcionalno broju stanovnika, dobio više glasova nego Nikola Pašić. Meni je zaista interesantno kako oni misle da im se to može isplatiti. Ne mogu da zamislim tu vrstu matematike i kalkulacije gde je takav pristup dobar, poželjan ili prihvatljiv. Ne mogu da razumem, ali mi je drago što imamo nesposobnu opoziciju, jer onda prosto možemo da se bavimo pametnim stvarima i ne moramo da se bavimo sitnim političkim i partijskim pitanjima, pošto nemamo relevantne oponente - rekao je Matović.

On je ocenio da je posebno problematično to što, kako navodi, opozicija nema odgovor na ključno pitanje - šta bi konkretno promenila ukoliko bi dobila poverenje građana.

- Ono što ja smatram najvećim problemom jeste to što smo mi kao jedna veoma stara demokratija navikli na parlamentarnu demokratiju. Srbija je jedna od najstarijih demokratija u Evropi, imali smo pravo glasa i snažan parlamentarizam dugi niz godina, uz prekid komunističkog perioda. Zato je strašno da u takvom narodu imate masu koja nema nikakvu politiku i koja želi da na neki način diskriminiše čitav taj proces. Ja ne mislim da su njima izbori zaista bitni. Ne mislim ni da mogu da sastave pametnu kampanju niti da mogu da izađu ozbiljno na teren. Nije ovde pitanje nedostatka želje. Problem je što, ako ne možete da napravite političku artikulaciju, kada izađete pred građane nemate sa njima o čemu da razgovarate, osim da idete po selima i govorite: "Ne valja Vučić". A čak i kada naiđete na nekoga ko se sa vama složi da nešto ne valja, već u sledećoj rečenici nemate šta da mu kažete, jer ne znate kako ste vi bolji od njega i šta biste konkretno promenili kada biste došli na vlast - istakao je Matović.

"Ne znaju kako bi vodili državu"

Posebno je govorio o različitim ideološkim strujama koje se, kako smatra, okupljaju oko zajedničkog cilja - smene vlasti.

- Kada krenemo u političku artikulaciju opozicije, tu imate zaista jednu veoma zanimljivu situaciju. Milo Lompar je napisao značajnu knjigu "Duh samoporicanja" i ne postoji čovek koji je desničar ili koji brine o nacionalnoj kulturi, a da tu knjigu nije pročitao. Ona je, čak i ako niste desničar, zaista jedan magnum opus. Mene samo interesuje kako Milo Lompar može da bude na istoj listi koju bi podržavala Dubravka Stojanović, njegov arhe-oponent, i to upravo po pitanjima koja su u toj knjizi obrađena. Oni kažu da je mnogo bitnije da dođu na vlast, nego da postoji jasna politika po pitanju Kosova, Srebrenice, Republike Srpske, Evropske unije, Rusije ili ekonomije. Mene samo zanima kako sve te stvari mogu da se spoje. U pokušaju da ih spoje, dobijate jednu nekontrolisanu masu kojoj je zajedničko samo to što želi da smeni vlast, a kada ne može da je smeni, postaje agresivna i politički, i u svakom drugom smislu - rekao je Matović.

Foto: Kurir Televizija

Govoreći o mogućoj atmosferi tokom izbornog dana, Matović je upozorio da bi bilo važno da se tenzije ne prenesu na biračka mesta i da se izborni proces ne obesmisli.

- Videli ste koliko je bila uzavrela atmosfera na svim lokalnim izborima koji su održani i koliko su ti, kako ih nazivaju, opozicioni akteri pokušavali na sve načine, pa i na nedemokratske načine, da obesmisle te procese i da ne prihvate rezultate koji su sasvim jasni. Znate kako izgleda kontrola biračkog mesta u jednom malom mestu kada su lokalni izbori? Zaista ne postoji šansa da jedan papirić bude negde sklonjen, a da se ne prebroji tačno onoliko koliko jeste. Može da dođe do nekih odstupanja na republičkom nivou, ali u malim mestima, kada se održavaju lokalni izbori, takve stvari su veoma teško moguće. Govorim vam to zato što znamo kakav je njihov obrazac ponašanja i kako bi mogli da se ponašaju tokom izbornog dana. Njihov plan je da izazovu krizu i tada - naveo je Matović.

Opozicija bez terena i programa

Bojan Borovčanin ocenjuje da je posebno problematično to što opozicija, uprkos insistiranju na raspisivanju izbora, još nema vidljivu kampanju, niti jasno predstavljen program.

- Njihov rad na terenu trenutno ne postoji. To jeste meni zabrinjavajuće i otvara neka nova pitanja. Ako si politički akter, ako imaš plan, program, ideju, strategiju i ljude sa kojima ćeš da izađeš u političku borbu, normalno je da ti vremenski okvir od šest meseci do godinu dana ne može predstavljati problem. Ali problem je upravo u tome što se izborna kampanja ne radi od strane onih koji sutra treba da budu na tim političkim listama. Bojim se da je razlog tome nedostatak planova, programa i ljudi koji mogu da predstavljaju te liste - rekao je Borovčanin.

On smatra da je dodatni problem to što različite opozicione strukture pokušavaju da nastupe zajedno, iako među njima postoje velike ideološke razlike.

- Oni su sastavili, što kažu, i babe i žabe, sve su gurnuli u jedan isti koš - one koji su za Evropu, koji su protiv Evrope, one koji Kosovo odsecaju, koji Kosovo dele, koji Kosovo prihvataju. Sa tim takvim, ne bipolarnim, nego više polarnim sistemima unutar sebe, oni su se izgubili i videli da ne mogu da idu dalje. Bojim se da je ovde posredi i neprihvatanje one ruke razgovora, da se priča i razgovara o izbornim uslovima i svemu ostalom. Oni se jednostavno pripremaju za plan B, odnosno za plan A - nepriznavanje tih izbora i opstrukciju građana - naveo je Borovčanin.

Kako je dodao, jaka opozicija bi, po njegovom mišljenju, bila korisna za politički sistem, ali ocenjuje da trenutne opozicione strukture nemaju dovoljno jasan plan.

- Jedna jaka opoziciona struktura je dobra, dobar kontrolni element svake pozicione strukture. Ali ovde sada vidimo da oni, baš na ovoj mržnji i svemu tome, jednostavno nemaju adekvatne planove i programe, niti imaju ljude sa kojima mogu da izađu pred građane Srbije i kažu: "Da, Srbija će za dve, pet, deset ili dvadeset godina biti tu i tu i mi ćemo uraditi to i to". A posebno poverenje ne mogu da dobiju oni ljudi koji su imali poluge vlasti u svojim rukama deceniju, možda i više, a iza sebe ostavili katastrofalne privatizacije i rezultate koji nisu bili dobri. Zato se sada kroz rušilački element, kroz nasilje, nemire i eventualnu destabilizaciju nude pre svega stranom faktoru kao saradnici i saveznici u rušenju ove države - rekao je Borovčanin.

Foto: Kurir Televizija

"Morate da kažete za šta se zalažete"

Matović je posebno kritikovao nejasnu političku poziciju opozicionih stranaka i studentske liste, ocenjujući da birači moraju da znaju kakvu politiku određeni akteri zastupaju.

- To je adut opravdanja nesposobnosti opozicije i nemanja politike. Vi pogledajte ko su ljudi koji su opozicija. Imate Pavla Grbovića koji, dok traju protesti koje je prizvao, sedi u Media centru sa Inicijativom mladih za ljudska prava i drži predavanje o tome kako su Srbi genocidan narod i kako je bio genocid nad Srbima. To se bukvalno desilo u isto vreme i on vodi jednu partiju. U normalnim zemljama takve partije ne mogu da se bave politikom, jer je minimalni konsenzus da moramo da imamo isti stav po pitanju suvereniteta naše zemlje, teritorijalnog integriteta, poštovanja Ustava i, pre svega, poštovanja sopstvenog naroda - rekao je Matović.

On je dodao da birači, kako smatra, moraju imati jasnu sliku o politici koju određeni politički akteri zastupaju.

- Srpski narod je politički zreo narod. Mi smo već jednom imali takvu situaciju 5. oktobra sa DOS-om i više nikada nećemo odabrati jednu takvu stvar. Srpski narod traži odlučnu politiku, ali da bi se uopšte participiralo u političkom životu, traži se transparentna politika. Morate da kažete za šta se zalažete. Vi sa Aleksandrom Vučićem možete da se ne slažete, može da vam bude lično antipatičan i možete da imate bilo kakav stav, ali vi znate njegov politički stav po svakom relevantnom pitanju. Znate šta je njegov stav po pitanju Kosova i Metohije, Evropske unije, Rusije, znate kakvu ekonomsku politiku vodi i kakvu planira da vodi. Imate potpunu, transparentnu sliku kakva je njegova politika. Ja u opoziciji ne mogu da nađem jednog čoveka za kog mogu sa potpunom sigurnošću da vam kažem šta je njegov stav po nekom pitanju, a pogotovo ne na studentskoj listi - istakao je Matović.

Borovčanin je, govoreći o mogućem rezultatu opozicionih stranaka, ocenio da deo opozicije nema dovoljno snažnu biračku bazu niti jasan program sa kojim bi izašao pred građane.

- Ja mislim da Pavle Grbović nikada nije ni prešao cenzus, iskreno da vam kažem. Znam toliko ljudi i krećem se među različitim ljudima. Imam ljude koji mogu da osude vladajuću poziciju i koji pričaju o tim stvarima, ali ne znam čoveka koji podržava njegovu politiku. Njegova politika se svodi na cepanje nekih plakata i na jednu retoriku koja je zaista totalno antisrpska, što je poražavajuće za svakoga ko je ratovao, borio se, branio, ko je orao ovu zemlju, sadio i sejao. Za svakog domaćina i nekoga ko voli svoju zemlju, to je zaista sramota, tužno i poražavajuće - rekao je Borovčanin.

On smatra da je ključni problem opozicije nedostatak jasnog programa i političke težine.

- Ovde je suština cele priče: Oni znaju da nemaju svoju težinu, znaju da nemaju temelj glasača iza kojeg bi mogli da stanu. Kako će ga imati kada mi ne vidimo nikakve planove, programe i strategije? Ne vidimo da oni stoje iza toga. Oni se samo bave mržnjom, bave se klevetanjem predsednika i 24 časa razmišljaju šta će se desiti i ko će napraviti neku retoričku grešku, umesto da ponude nešto konkretno. Čak prizivaju neku treću silu, neku svetsku silu ili neku nesreću koja bi donela nesreću ovom narodu, a da bi oni onda ponovo uradili isto - naveo je Borovčanin.

Kako je dodao, opozicija, prema njegovom mišljenju, pokušava da iskoristi nezadovoljstvo dela građana kako bi sebi povećala politički značaj.

- Naravno da postoji određeni deo ljudi koji su nezadovoljni i koji žele da iskažu svoje nezadovoljstvo. Ali oni su ti koji se na mudar način, kroz svoje kanale, ubacuju u te kolone, stanu u prve redove i onda razviju svoje stranačke zastave da bi nekom strancu prikazali kako imaju svoju težinu iza sebe. Mislim da narod Srbije mora biti svestan u kakvoj se situaciji trenutno nalazimo. Ovi izbori će nekako proći, ali glavni cilj je, bojim se, usmeren na predsedničke izbore, gde oni žele da sklone čoveka koji, sviđao se nekome ili ne, radi i bori se - zaključio je Borovčanin.

03:49 ŽESTOKA KRITIKA OPOZICIJE PRED IZBORE! "Opozicija nema ni plan ni program, spremaju se za osporavanje izbora" Izvor: Kurir televizija

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