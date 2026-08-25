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Jedno od mesta koje je posetio jeste i Trstenik gde ga je mali Andrija dočekao sa velikim iznenađenjem!

- Andrija ima šest godina i već ozbiljno barata olovkom. Nacrtao je moj portret, a moram da priznam da me je malo i ulepšao. Hvala, Andrija!, zahvalio mu se predsednik Srbije posle susreta.

Mali Andrija iz Trstenika nacrtao predsednika Vučića Foto: TikTok Printscreen

Šestogodišnjak ima izuzetan talenat za crtanje a želja mu je bila da predsedniku pokloni crtež. 

- Ja sam Andrija, imam 6 godina, i crtao sam predsednika, rekao je mališan čekajući da predsednik dođe da se slika s njim i da mu pokloni svoj crtež.

"Novi vrtić „Biseri“ je upravo takva investicija, ulaganje u decu, njihove roditelje i budućnost ovog kraja"

- Trstenik je nekada imao snažnu industriju i moj najvažniji zadatak je da tu snagu ponovo vratimo. Zato ću se u narednom periodu posvetiti dovođenju jednog velikog investitora, jer hoću da ljudi imaju posao ovde, da ostanu u svom kraju i da svoju budućnost grade u svom mestu.

- Gradićemo most Stopanja–Selište, radićemo važne lokalne puteve, a za Prvu petoletku moramo da pronađemo način da je sačuvamo i obezbedimo joj budućnost. Istovremeno moramo da ulažemo i u ono što porodicama znači svakog dana.

- Novi vrtić „Biseri“ je upravo takva investicija, ulaganje u decu, njihove roditelje i budućnost ovog kraja, a njegovim otvaranjem biće stvorena i nova radna mesta za vaspitače i medicinske sestre, poručio je predsednik Vučić posle obilaska radova na izgradnji novog vrtića „Biseri“ gde je razgovarao s građanima Trstenika.

 Kurir.rs

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