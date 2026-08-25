Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas obilazi Rasinski okrug.
predsednik u rasinskom okrugu
"KAŽI SINE!" Dečak pitao za put, a Vučić ovako rekao: Reci svojima sledeći put oni da to pitaju! Deca treba da uživaju u detinjstvu, a ne da im odrasli podmeću
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- Deca treba da uče, bave se sportom, uživaju u detinjstvu, a ne da im odrasli podmeću ono što je posao odraslih. Odrasli treba da preuzmu odgovornost, a decu da puste da budu deca, poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić kada je jedan dečak podigao ruku da ga pita za put u svom mestu.
- Kaži sine, pozvao ga je Vučić da pita šta je naumio.
- Put za Gornji Dubič nema nijedan metar, reklo je dete.
- Malopre smo pričali, biće u redu, sine. Hvala ti. I reci svojima sledeći put oni da to pitaju.
- Nema nijedan metar, nastavio je dečak.
- Znam, znam, čuo sam te već. Ti si da igraš fudbal, a oni da brinu o putu i da me oni pitaju. Dogovoreno? I da učiš, poručio je Vučić.
Kurir.rs
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