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- Deca treba da uče, bave se sportom, uživaju u detinjstvu, a ne da im odrasli podmeću ono što je posao odraslih. Odrasli treba da preuzmu odgovornost, a decu da puste da budu deca, poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić kada je jedan dečak podigao ruku da ga pita za put u svom mestu. 

 - Kaži sine, pozvao ga je Vučić da pita šta je naumio.

- Put za Gornji Dubič nema nijedan metar, reklo je dete.

- Malopre smo pričali, biće u redu, sine. Hvala ti. I reci svojima sledeći put oni da to pitaju.

- Nema nijedan metar, nastavio je dečak.

- Znam, znam, čuo sam te već. Ti si da igraš fudbal, a oni da brinu o putu i da me oni pitaju. Dogovoreno? I da učiš, poručio je Vučić. 

 Kurir.rs

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