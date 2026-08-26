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Nakon najave predsedika Srbije Aleksandra Vučića da će se vanredni parlamentarni izbori u Srbiji održati 18. ili 25. avgusta, rasulo koje vlada kod blokadera, što u redovima parlamementarne opozicije što tzv. studenata blokadera - doslo je do svog vrhunca! S obzirom da je su blokaderi i opozicija upravo bili ti koji su fanaticno tražili raspisivanje izbora, očekivano bi bilo da za iste budu spremni "kao zapeta puška", međutim građane je dočekalo nezadovoljstvo opozicionara zbog skorog izlaska na birališta, kofuzne poruke, dok su tzv. studentni u blokadi predizornu kampanju započeli i uvredama upućenim prof. dr Milici Bajčetić, dekanki Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu - koja je preminula pre tri dana!

Nekonsolidovani

Prvi je za skupštinskom klupom zakukao Miroslav Aleksić, predsednik Narodnog pokreta Srbije (NPS), koji je tražio i izbore i izlglasavanje nepoverenja Vladi Srbije. On je upitao vlast - zašto raspisuje izbore?!

- Pa zašto je ovo poslednja sednica Skupštine i zašto raspisujete izbore? Ako je sve sjajno, bajno, funkcioniše, pobedili ste obojene revolucije, pobedili ste blokadere, pobedili ste sve žive, zašto raspisujete - rekao je Aleksić.

Sa druge strane, predsednik Novog DSS Miloš Jovanović, koj se prvo jedini oglasio da kaže da je ova stranka spremna za izbore, a mesecima unazad je pričao kako će kolaicija NADA predstavljati "autentičnoj desnicu" u Srbiji, se odjednom oglasio sa idejom o udurživanju svih opozicionih aktera nakon izbora i nekakvoj "privremenoj tehničkoj vladi", te je ostalo potpuno nejasno kakvu politiku nudi potencijalnim glasačima.

Predsednik stranke SRCE Zdravko Ponoš pokuša da je da za nedostatak kampanje i terenskog rada okrivi opozicionu N1!

Kada je voditeljka kazala da je "Vučić je svaki dan u kampanji a vi se niste ni konsolidovali", Ponoš je vidno iznerviran poručio:

- Radimo i mi ali vi na N1 ne radite vikendom!

Zdravko Ponoš Foto: Printscreen X

Politikolog Perko Matović kazao je za Kurir TV da smatra da je najveći problem opozicionih struktura upravo nedostatak jasne političke artikulacije i konkretnog programa sa kojim bi izašli pred građane.

Izbori im nisu bitni

- Opozicionari jednostavno ne mogu da sastave kampanju i izađu na teren - ocenjuje Matović za Kurir.

Perko Matović Foto: Kurir Televizija

On dodaje da je "strašno da postoji masa koja nema nikakvu politiku i koja želi da na neki način diskriminiše čitav izborni proces".

- Mislim da njima izbori nisu ni bitni, oni ne mogu da sastave pametnu kampanju, niti mogu da izađu ozbiljno na teren. Nije ovde pitanje nedostatka želje. Problem je što, ako ne možete da napravite političku artikulaciju, kada izađete pred građane, vi nemate s njima o čemu da razgovarate, osim da idete po selima i govorite: "Ne valja Vučić". A čak i kada naiđete na nekoga ko se sa vama složi da nešto ne valja, već u sledećoj rečenici nemate šta da mu kažete, jer ne znate kako ste vi to bolji od Vučića i šta biste konkretno promenili kada biste došli na vlast - kazao je Matović i dodao:

- Oni kažu da je mnogo bitnije da dođu na vlast nego da postoji jasna politika po pitanju Kosova, Srebrenice, Republike Srpske, Evropske unije, Rusije ili ekonomije. Mene samo zanima kako sve te stvari mogu da se spoje? U pokušaju da ih spoje, dobijate jednu nekontrolisanu masu, kojoj je zajedničko samo to što želi da smeni vlast, a kada ne može da je smeni, postaje agresivna, i politički i u svakom drugom smislu.

JEZIVE PORUKE POVODOM SMRTI DEKANKE Vučić: Oni koji se raduju tako nečemu, jasno šta bi od džrave uradili Vest o iznenadnoj smrti prof. dr Milice Bajčetić, tek izabrane dekanke Medicinskog fakulteta BU poslužila je blokaderima za najbeskrupuloznije napade na društvenim mrežama, umesto predstavljanje svoje političke kampanje. Tako, nakon što su završili sa vređanjem srpskih vatrogasaca koji već nedeljima rizikuju svoje živote gašeći požare u Deliblatskoj peščari, društvene mreže su preplavili morvidbni komentari o smrti dr Bajčetić, poput: "Kad te mafija izabere bez podrške akademske zajednice.", "E umrla SNS dekanka Medicinskog", "nakaza i kriminalac u službi SNS"... Ove sramotne poruke, komentarisao je juče i predsednik Vučić:

- Izražavam saučešće porodici gospođe Bajčetić. To je bila jedna fantastična, divna žena, naučnik, mnogo toga je učinila za Srbiju. A ljude u javnoj sferi nemojte da delite na dobre ili loše političare, već na dobre i loše ljude. Ovi koji se raduju nečijoj smrti vam samo pokazuju šta bi od ove zemlje napravili. Sećate se da su imali lekare i sestre koji su govorili da neće da leče ćacije. Rekoh ja, talog i mulj isplivaju sa vremena na vreme, ali to prođe pa se vrati na dno - kazao je Vučić.

Čekaju tuđu grešku

Posebno problematično, prema oceni, Bojan Borovčanin, predsednika organizacije NIT, je što opozicija, uprkos insistiranju na raspisivanju izbora, još nema vidljivu kampanju, niti jasno predstavljen program.

Bojan Borovčanin Foto: Kurir Televizija