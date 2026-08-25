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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas, prilikom posete Rasinskom okrugu i odgovarajući na pitanja novinara, da je dobra vest to što hrvatski mediji prate njegovo delovanje jer će tako, kako je naveo, moći da vide zbog čega Srbija smanjuje razliku za Hrvatskom.

On je na pitanje novinara da prokomentariše napise u hrvatskim medijima o njegovim obilascima Srbije, rekao da bi hrvatskim političarima i medijima najpametnije bilo da ga prate jer, kako je naveo, tako mogu nešto da nauče i da vide kako se vodi politika.

- To je dobra vest. Šta drugo da rade kod njih, završili su sve svoje poslove. Najpametnije je kad prate mene - em mogu nešto da nauče, em mogu da vide kako se vodi politika, em mogu da vide zašto ih pristižemo i smanjujemo razliku koja je nekoliko vekova bila u njihovu korist. Tako da, nikakav problem, ja mislim da je to njihova pametna odluka. Što više da me prate, to bolje za njih, savladaće određene lekcije i naučiće više stvari - rekao je predsednik Srbije tokom obilaska radova na izgradnji Doma boraca grada Kruševca.

Vučić je dodao da mu takve reakcije i negativni komentari predstavljaju dodatni motiv u radu.

- Ja kad vidim da se oni sekiraju i da se nerviraju i kad vidim da me oni mrze, to meni daje dodatnu energiju i dodatnu snagu. Ne možete da verujete, toliko postajem dinamičniji i toliko više entuzijazma imam da je to neverovatno. Tako da, nemojte da ih sprečavate u tome, samo neka nastave da rade - naveo je Vučić.

40:04 24.08.2026. PREDSEDNIK SRBIJE ALEKSANDAR VUČIĆ OBILAZI RAŠKI OKRUG Izvor: Kurir TV

Dodao je da je jutros video izjavu predsednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića da se Srbija naoružava "napadačkim oružjem" i da će zbog toga morati da obaveste svoje zapadne saveznike.

- Umislili ljudi da žive u nekom prošlom vremenu, pa će opet s nekim ambasadorom na nekom tenku nekog da progone. Prošlo je to vreme - rekao je predsednik Vučić.