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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas je govorio i o slučaju gospođe iz Brusa kojoj je, kako je naveo, obećao pomoć da dobije posao, iako je reč o osobi koja je učestvovala u blokadama.

Vi ste predložili da ćete pomoći onoj gospođi iz Brusa da dobije posao, iako je ona blokaderka, bilo je pitanje novinarke, na šta je predsednik odgovorio:

- To je jedna od...  ne samo blokaderka, već i jedna od 3 najistaknutija blokadera u opštini... 

Na konstataciju novinarke da gore društvene mreže, te da se mnogi pitaju zbog čega bi takvoj osobi pomogli i vratili je u školske ustanove, rekao je:

- Zato što mislim da je i ona naučila lekciju i shvatila da je pogrešila. Skoro sam siguran. I da nije, shvatiće. I zato što je ona ista kao i svi mi, i mi moramo da pomažemo jedni drugima, a ne da radimo jedni protiv drugih. A kažite, kako vam to izgleda kad gore društvene mreže? To je neki požar, šta je to?

- Šalim se, bre, šalim se - dodao je Vučić kroz smeh.

Kurir.rs

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