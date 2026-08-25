Aleksandar Vučić odao je počast borcima koji su dali život za Srbiju i istakao da njihova žrtva nikada ne sme biti zaboravljena.
Politika
"NIKADA NE SMEMO DA ZABORAVIMO BORCE KOJI SU DALI ŽIVOT ZA SRBIJU" Vučić s ocem stradalog heroja sa Košara: Čast mi je što sam imao priliku da ga pozdravim
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Predsednik Srbije Aleksandar Vučićodao je počast borcima koji su dali život za Srbiju, istakavši da njihova žrtva ne sme biti zaboravljena.
Tom prilikom posebno je pozdravio oca stradalog heroja sa Košara, Dragana Milićevića Šumara.
- Nikada ne smemo da zaboravimo borce koji su dali život za Srbiju. Neka im je večna slava i hvala. Hvala ocu stradalog heroja sa Košara, Dragana Milićevića Šumara, čast mi je što sam imao priliku da ga pozdravim - poručio je Vučić.
Kurir.rs
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