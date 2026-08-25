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Blokader Zoran Đajić dao je još jedan dokaz šta blokaderi planiraju da naprave od države, institucija i demokratije u Srbiji, ako se dokopaju vlasti. On je objavio zastrašujuće pretnje koje će se obistiniti kada blokaderi zavladaju Srbijom i kada tako odluči "narodni sud" koji, kako kaže svakodnevno zaseda.

- Objavljena su imena policajaca koji su tukli narod u Valjevu, neka se spreme starešine tih policajaca, nalogodavci njihovim starešinama i svi na putu do šefa mafije. Narodni sud svakodnevno zaseda, dokazi se kovertiraju, a nakon izbora počinje da radi nezavisno tužilaštvo, tužilačka policija i sudije koje sude po zakonu. Znate kako kaže narod: Riba smrdi od glave, čišćenje počinje od repa, a glave se kuvaju u čorbi - poručio je Đajić na Iksu i nastavio u sličnom tonu:

- Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija našeg društva je krenula, počinje se od sitnih insekata i moljaca, nastavlja se preko miševa, pacova i štakora na vrhu glodarskog lanca, a završiće se sa lisicama i šakalima koji čuvaju tron krvoločnom vuku samotnjaku. Srbija ili mafija, studenti pobeđuju.

Posebno zabrinjava Đajićeva formulacija da "narodni sud svakodnevno zaseda", jer se postavlja pitanje šta bi uopšte trebalo da predstavlja takav "organ" u državi u kojoj postoje Ustavom i zakonima ustanovljeni sudovi, tužilaštva i druge institucije.