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U blokaderskom-plenumaškim redovima vlada totalni raskol, a očigledno je sve više onih plenuma koji insistiraju na "vetiranju" odnosno sklanjanju sa tzv. studentske liste političara Vladana Đokića, koji se i dalje nalazi na mestu rektora Beogradskog univerziteta.

Naime, na jednom nalogu na Iks osvanula je vest koja je razotkrila nastavak sukoba u blokaderskim redovima:

- Danas u 18 sati na plenumu Pravnog fakulteta rektor Đokić je vetiran i izbačen sa liste. Međutim, frakcije blokaderske najavljuju obračun i opšti rat između njih zbog liste. Raspad sistema! - piše na Iksu.

Kako se moglo pročitati u komentarima, jedna struja sa Pravnog fakulteta u Beogradu insistira na tome da rektor Đokić ostane vetiran odnosno izbačen, ali se u ceo sukob umešao se takozvani "vrhovni plenum", koji lobira da Đokiić ipak ostane na listi.

Ranije su plenumaši sastavili dosije od čak 39 strana o Vladanu Đokiću, detaljno obrazlažući veto protiv njega i označavajući ga kao "visokorizičnog za studentsku listu".

Kurir Politika

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