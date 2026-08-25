Tokom posete Rasinskom okrugu, Vučić je pokazao fudbalski talenat uz dečaka Davida i potpisao loptu kao uspomenu.
Politika
(VIDEO) DAVID DONEO LOPTU VUČIĆU, PREDSEDNIK POKAZAO SKRIVENI TALENAT Malo žongliranja, malo demonstracije tehnike, a onda i potpis - uspomena za ceo život
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Tokom obilaska Rasinskog okruga, predsednik Srbije Aleksandar Vučić imao je i jedan neobičan fudbalski susret, doduše bez sudije, dresa i rezultata.
Loptu je predsedniku doneo dečak David, a Vučić nije propustio priliku da pokaže da mu fudbal, makar rekreativno, nije stran. Malo žongliranja, malo demonstracije tehnike, a onda i potpis – uspomenu za sva vremena.
- David je poneo fudbalsku loptu, ja dodao potpis i pokazao i deo svog fudbalskog umeća, rekao je Vučić.
Tako je ono što je počelo kao običan poklon pretvoreno u malu fudbalsku tačku tokom obilaska.
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