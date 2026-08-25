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Tokom obilaska Rasinskog okruga, predsednik Srbije Aleksandar Vučić imao je i jedan neobičan fudbalski susret, doduše bez sudije, dresa i rezultata.

Loptu je predsedniku doneo dečak David, a Vučić nije propustio priliku da pokaže da mu fudbal, makar rekreativno, nije stran. Malo žongliranja, malo demonstracije tehnike, a onda i potpis – uspomenu za sva vremena.

- David je poneo fudbalsku loptu, ja dodao potpis i pokazao i deo svog fudbalskog umeća, rekao je Vučić.