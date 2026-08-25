KADA BI NAM POKLONILI CEO SVET, NE BISMO PRIHVATILI, JER CEO NAŠ SVET JE – SRBIJA Đurđević Stamenkovski sa Vučićem i borcima u Kruševcu: Zajedno u nove borbe!
„Kada bi nam poklonili ceo svet, ne bismo prihvatili, jer ceo naš svet je – Srbija.“
Ovom porukom ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević oglasila se tokom posete Kruševcu, gde je, kako je navela, bila zajedno sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i borcima koji su branili otadžbinu.
U gradu kneza Lazara, mestu koje zauzima posebno mesto u srpskoj istoriji, poslata je poruka o poštovanju prema onima koji su, kako je istaknuto, stajali u odbrani zemlje.
„Sa predsednikom Vučićem i borcima koji su branili otadžbinu. U Lazarevom Kruševcu, mestu u kome se pisala istorija. Zajedno u nove borbe“, navela je Đurđević.
Kruševac je tako još jednom bio mesto susreta prošlosti i sadašnjosti – uz sećanje na istorijske događaje i poruke o budućnosti Srbije.