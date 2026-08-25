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Italijanski general-major Roberto Vergori imenovan je za sledećeg komandanta Kfora, dok će novi zamenik komandanta KFOR-a biti turski brigadni general Onur Čakidži.

Sadašnji komandant Kfora, general-major Ozkan Ulutaš, primio je u sedištu Kfora u Prištini predstojeću 31. rotaciju te misije, koju je predvodio Vergori, saopštio je KFOR.

Cilj programa Key Leader Training je upoznavanje budućeg rukovodstva sa osobljem Kfora i operativnim procedurama, navodi se u saopštenju.

Program je osmišljen da obezbedi kontinuitet komandovanja, da održi visoku operativnu spremnost i podstakne zajedničko razumevanje misije na svim nivoima.

Dodaje se da program formalno označava početak procesa primopredaje između sadašnjeg i novog rukovodstva i da će biti završen ceremonijom prenosa ovlašćenja na jesen.

Ozkan Ulutaš, sadašnji komandant KFOR-a, dužnost je preuzeo 3. oktobra 2025. godine.

Kurir.rs/RTS

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