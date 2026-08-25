PREDAJA DUŽNOSTI Italijanski general-major Roberto Vergori imenovan za sledećeg komandanta Kfora
Italijanski general-major Roberto Vergori imenovan je za sledećeg komandanta Kfora, dok će novi zamenik komandanta KFOR-a biti turski brigadni general Onur Čakidži.
Sadašnji komandant Kfora, general-major Ozkan Ulutaš, primio je u sedištu Kfora u Prištini predstojeću 31. rotaciju te misije, koju je predvodio Vergori, saopštio je KFOR.
Cilj programa Key Leader Training je upoznavanje budućeg rukovodstva sa osobljem Kfora i operativnim procedurama, navodi se u saopštenju.
Program je osmišljen da obezbedi kontinuitet komandovanja, da održi visoku operativnu spremnost i podstakne zajedničko razumevanje misije na svim nivoima.
Dodaje se da program formalno označava početak procesa primopredaje između sadašnjeg i novog rukovodstva i da će biti završen ceremonijom prenosa ovlašćenja na jesen.
Ozkan Ulutaš, sadašnji komandant KFOR-a, dužnost je preuzeo 3. oktobra 2025. godine.
Kurir.rs/RTS