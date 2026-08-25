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Glumac Dragan Mićanović je, prema zvaničnoj najavi organizatora, trebalo da otvori 39. Filmski festival u Herceg Novom - ali nije. Pozvan je kao glumac, kao jedno od značajnih imena srpske i regionalne kinematografije, i kao umetnik je trebalo da otvori festival posvećen filmu.

Ali nije.

Umesto toga, kako su objavili mediji, pripremio je govor u kojem je nameravao da kritikuje predsednika Srbije Aleksandra Vučića, odnos države Srbije prema kulturi. Odluku da glumac ne govori doneli su pokrovitelji festivala - Ministarstvo kulture i medija Crne Gore i Opština Herceg Novi.

Nakon što je obavešten da neće govoriti na otvaranju, glumac je napustio Herceg Novi i vratio se u Beograd.

Mićanović za crnogorsku "Pobjedu" nije dao odgovor na pitanje zbog čega nije otvorio festival i šta se događalo neposredno pre ceremonije, rekavši da pričom o otvaranju festivala ne želi "na bilo koji način zaseni ili baci u drugi plan priču o filmovima koji zaslužuju svu pažnju na tako značajnom festivalu kakav je FFHN".

Međutim, Dragan Mićanović je svojim postupkom već zasenio i bacio u drugi plan festival kakav je FFHN - Festival filma Herceg Novi.

Glumac Mićanović je otvaranje festivala na Kanli kuli hteo da pretvori u političku binu, a festival filma u politički miting.

Nije sporno da Mićanović ima pravo da kritikuje Vučića, vlast, opoziciju, sistem, državu, društvo. Ali da li to znači da organizator jednog međunarodnog filmskog festivala mora da mu obezbedi binu za taj politički govor? Da otvaranje filmskog festivala postane platforma za političku poruku o Srbiji?

To je apsurd cele situacije. Čovek odlazi u drugu državu, na festival na koji je pozvan kao glumac, a onda se, prema dostupnim informacijama, priprema da sa zvanične bine tog festivala, baš na ceremoniji otvaranja, govori o političkim prilikama u svojoj državi i kritikuje njenog predsednika.

I šta je onda Mićanović tačno očekivao od domaćina? Da mu aplaudira? Da ga podrži? Da obezbedi mikrofon i svečanu binu za politički obračun sa predsednikom Srbije?

Ako je odgovor da, onda više ne govorimo o filmskom festivalu, već o političkoj tribini.

A ako je odgovor ne, onda je sasvim legitimno što su organizatori procenili da takav govor nije primeren otvaranju festivala.

Za one koji se pitaju kako se sve to saznalo i kako je to neko uopšte pročitao Mićanovićev govor, kako je samo smeo to da uradi - pa odgovor je vrlo jednostavan.

Festival filma Herceg Novi je međunarodni festival. Na njemu su gosti svetski umetnici, filmski radnici širom regiona, Evrope i sveta. Po protokolu, pozdravni govori se prevode, simultani prevod je takođe dostupan na festivalu, i sva zvanična obraćanja predaju se organizatorima.

1/22 Vidi galeriju Svečano otvaranje 39. Filmskog festivala Herceg Novi Foto: Kurir

Tako je govor Dragana Mićanovića na Filmskom festivalu u Herceg Novom koji traje od 1987. godine, kada se zvao Jugoslovenski festival filmske režije, i koji je već 39 godina manifestacija od izuzetnog nacionalnog značaja - predat na prevod i tada se saznalo da je govor politički.

Takav politički početak ove decenijske manifestacije kojom se Novi i Novljani izuzetno ponose nije dolazio u obzir. Mićanoviću je predočeno, prema dostupnim informacijama, da su takve poruke neprimerene, da početak fimske fešte u srcu Boke kotorske ne može početi sa politikom, Srbijom, Vučićem... Mićanović, prema informacijama, nije odustao od svoje namere. I zbog toga je festival otvorila ministarka kulture i medija Crne Gore Tamara Vujović.

Dragan Mićanović nije demantovao da je imao pripremljen politički govor. Nije rekao da su informacije netačne. Nije rekao da nije nameravao da govori o Vučiću. Rekao je da sada nije trenutak i da će, kada se festival završi, biti prilike da govori o svemu.

00:18 Herceg Novi film festival Izvor: Kurir

I uopšte nije problem u tome što jedan glumac ima politički stav. Problem je kada se jedna kulturna manifestacija - u drugoj državi - pokušava pretvoriti u sredstvo za promociju tog političkog stava.

Uostalom, zašto bi jedan crnogorski festival trebalo da bude mesto na kojem će se, pod maskom svečanog otvaranja filmske manifestacije, voditi politički obračun sa predsednikom susedne države? Da li se glumac ponadao da će zajedno sa čudnim, jakim vetrovima iz zvanične Podgorice protiv Srbije poslednjih meseci proći i njegov politički govor?!

Možda...

Ali Herceg Novi je to.

Tamo duvaju drugačiji vjetrovi. Tamo je Trg od ćirilice, tamo je kuća Iva Andrića, tamo je Konzulat Republike Srbije, naselje Srbina, ulica Zemunska...

Najsrpskiji grad na primorju. Tvrd orah.

Tamo se lako može ostati bez mikrofona.

Crveni tepih, Festival filma Herceg Novi Foto: Vuk Ilić

Kao rođena Novljanka koja je odrasla uz ovaj festival, pamtim samo jedan politički govor na Kanli kuli. Bilo je to krajem devedesetih, kada je Srđan Dragojević sa iste te bine poslao poruku režimu Slobodana Miloševića. Ali to su bila druga vremena: Srbija i Crna Gora su bile u istoj državi, festival nije imao međunarodni predznak, a i istorija se poigrala: petnaestak godina kasnije, isti taj Dragojević postao je poslanik upravo Slobinog SPS-a.

I to je najbolji dokaz koliko su dnevno-političke strasti na umetničkim binama prolazne, a film večan.

Herceg Novi je ove avgustovske večeri 2026. samo sačuvao dostojanstvo svog festivala. I to je velika pobeda. A umetnicima ostaje (nekoliko) pouka:

- bina na festivalu umetnosti se dobija za doprinos umetnosti;

- gostoprimstvo i domaćin se ne zloupotrebljavaju;

- Kanli kula je oduvek prkosila olujama, ima svoju istoriju i ponos, tamo se mikrofon daje za glumačku veličinu a ne za dnevnu politiku.

A u Herceg Novi ste svi dobrodošli!